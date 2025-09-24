韓-체코 첫 정상회담…李대통령 "원전 넘어 반도체·전기차로 협력 확대"

체코 대통령 "두코바니 원전 건설 계약, 韓기업 우수한 능력 높이 평가한 것"

유엔(UN) 총회 참석을 계기로 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령이 23일(현지시간) 유엔 본부 의장실에서 페트르 파벨 체코 대통령과 첫 정상회담을 갖고 원전을 넘어 반도체, 전기차, 방산 등으로 협력을 확대하자고 했다.

이날 이 대통령은 "올해가 한-체코 수교 35주년이자 전략적 동반자 관계 수립 10주년이 되는 뜻깊은 해로 양국 관계가 괄목할만한 발전을 이루어 온 것을 매우 기쁘게 생각한다"면서 "양국은 시민들이 민주주의를 수호해 왔다는 공통점을 보유한 만큼 이러한 유사성과 상호 공유하는 가치를 기반으로 양국 관계를 발전시켜 나가길 희망한다"고 했다.

파벨 대통령은 지난 6월 체코 두코바니 신규 원전 건설 최종 계약이 체결된 것을 언급하면서 한국기업의 우수한 능력을 높이 평가한 것에 기반했다고 말했다. 이에 이재명 대통령은 "그동안 체코 측이 한국 기업의 투자 활동을 적극 지원해줬다"면서 "양국 간 협력이 원전을 넘어서 반도체, 전기차, 방산 등으로 확대돼 호혜적으로 발전되기를 기대한다"고 강조했다.

아울러 파벨 대통령은 한국의 9월 유엔 안보리 의장국 활동과 관련해 국제사회의 변화 속에 가치를 공유하는 민주국가 간 협력 강화가 필요하다면서 기회가 되면 방한할 수 있기를 희망한다고 했다.

이에 이 대통령은 "파벨 대통령의 방한 의사를 환영한다"면서 "양국 정상 간 상호교류가 이어지고 협력이 심화돼 양국 관계가 한층 더 발전되기를 바란다"고 말했다.





뉴욕(미국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



