한온시스템, 9000억원 유상증자 단행…"재무 건전성 강화"

23일 임시주총서 최종 결의

한국앤컴퍼니그룹의 자동차 열에너지 관리 솔루션 기업 한온시스템이 재무 건전성 강화를 위해 9000억원 규모의 유상증자를 단행한다.

한온시스템은 23일 임시 주주총회를 열고 9000억2500만원 규모의 유상증자를 최종 결의했다. 조달 자금은 부채 상환과 사업운영 효율화 및 체질 개선에 집중적으로 투입할 계획이다.

이번 유상증자는 기명식 보통주 3억4750만주(기존 발행주식의 51.20%)를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행한다. 신주의 20%는 우리사주조합에 우선 배정하고, 잔여 주식은 신주배정기준일(11월 14일) 기준 구주주에게 균등 배정된다. 이후 실권주 및 단수주는 일반공모로 진행된다.

예정 발행가액은 1주당 2590원이다. 기업가치 제고와 구주주 권익 침해 최소화를 고려해 기준가액 대비 15% 할인율을 적용했으며, 최종 발행가액은 일반공모 청약 직전인 12월 16일에 확정될 계획이다.

이번 유상증자를 통해 확보된 자금은 우선적으로 부채상환에 사용된다. 그 외에도 운영자금, 시설 유지보수, 신규 생산설비 투자 등 주요 영역에 투입될 예정이다. 이를 통해 한온시스템은 이자 비용 부담을 줄여 재무 구조를 개선하고 신규 생산설비 투자 등을 통해 지속가능한 성장 기반을 강화할 방침이다.

이수일 한온시스템 대표이사(부회장)는 "미래 성장을 위해서는 재무구조 안정화가 선행되어야 한다"며 "지속적인 기술 개발과 사업 역량 강화를 통해 시장 변화에 유연하게 대응하고, 기업가치와 주주가치 제고에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



