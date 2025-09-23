훼손된 광주 산동교 '존치 결정'…북구, 재해복구 착수

33억 투입 8곳 보수·시민 휴식공간 조성

올 연말 공사 시작…문화재 지정도 검토

6·25 전적지 역사성 반영 보훈 가치 보존

광주 북구는 다음 달 안전 정밀진단·실시설계 용역을 발주해 산동교 재해복구사업에 착수한다고 23일 밝혔다.

지난 7월 18일 오후 광주 북구 동림동 옛 산동교가 전날 극한 호우로 인해 교각이 손상됐다. 민찬기 기자

총 33억3,800만원(국비 50％·시비 20％·구비 30％)을 투입해 집중호우와 노후로 훼손된 8곳을 보수하고, 현충 시설로서 가치를 보존한다는 방침이다.

구는 지역에서 유일한 6·25 전적지라는 역사성을 고려해 철거 대신 존치 방안을 선택했다. 광주지방보훈청이 "보훈 정신 계승을 위해 존치가 필요하다"는 의견을 제시한 데 따른 것이다.

구는 늦어도 연말에는 갈라지거나 파손된 일부 구조물의 보수 공사를 시작해 일대를 시민 휴식 공간으로 탈바꿈할 계획이다. 공사 완료 뒤에는 시민과 광주지방보훈청 의견을 수렴해 산동교의 국가 또는 광주시 문화재 지정 추진도 검토한다.

다만, 안전정밀진단 결과에서 보수 가능성이 확인돼야 복구공사를 진행할 수 있다. 구 관계자는 "구조 전문가 진단과 유관기관 협의를 토대로 계획을 마련할 예정이다"며 "동림동과 신창동을 잇는 산동교를 안전하고 빠르게 복구하겠다"고 말했다.

1934년 길이 228ｍ 규모로 지어진 산동교는 6·25 전쟁 당시 북한군의 광주 점령을 막기 위해 군경합동부대가 첫 전투를 벌인 장소다. 광주지역 유일한 6·25 전쟁 전적지로, 2011년 11월 국가보훈부 현충 시설로 지정됐다.

한편 산동교는 지난 7월 17일 집중호우로 교각 1기가 반파되는 등 8곳에서 피해가 발생했다.





