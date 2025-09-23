본문 바로가기
'공공조달' 친구 모였네… 부산조달청, 2025년 4차 파트너십데이 열어

영남취재본부 김용우기자

입력2025.09.23 15:04

울산 조달기업·담당 100여명 참여, 1:1구매상담

울산교육청 100여명, 차세대나라장터 교육 실시

부산지방조달청(청장 신봉재)이 23일 울산시티컨벤션에서 '2025년 제4차 공공조달 파트너십데이'를 개최했다.


이날 행사에 책걸상, 인조잔디 등 교육현장에서 많이 사용되는 제품을 생산하는 지역기업 8개사와 울산광역시교육청 소속 조달업무 담당자 100여명이 함께했다.

행사에 참여한 기업들은 자사제품 특징 소개, 제품 활용법, 가격 등 정보를 제공하고 조달업무 담당자와의 1:1 구매 상담도 이뤄졌다.


행사 이후 지난 3월에 개통된 차세대나라장터 사용자교육을 실시하고 울산교육청과 조달청 직원 간 소통 시간도 가졌다.


신봉재 청장은 "지역 생산 제품의 지역 소비를 통해 지역경제 활성화와 기업 성장이 함께 되길 바란다"며, "지역 조달기업들의 공공조달시장 진입과 판로확보를 위해 힘쓰겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
