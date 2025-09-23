본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

일본·극우에 위협받는 해외 '위안부 소녀상'

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.23 13:26

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

세계 10개국에 35개 설치…관리 강화 필요
백승아 "소녀상 훼손 방지법 조속히 통과"

백승아 더불어민주당 의원.

백승아 더불어민주당 의원.

AD
원본보기 아이콘

최근 독일 베를린에 설치된 일본군 위안부 피해를 상징하는 '평화의 소녀상'을 10월 7일까지 철거하라는 공식 명령이 내려진 가운데 전 세계 곳곳의 소녀상에 대해서도 철거 압박·훼손에 대한 대책이 필요하다는 주장이 제기됐다.


23일 더불어민주당 백승아 의원(비례대표)이 여성가족부로부터 제출받은 '국내 및 해외 위안부 소녀상 설치 현황(정의기억연대 제공)' 국정감사 자료에 따르면 위안부 소녀상은 국내에 155개, 해외에는 10개국에 35개 설치된 것으로 파악됐다.

국가별(한국 제외)로는 미국이 16개로 가장 많았고, 독일 5개, 일본 4개, 중국·필리핀·호주 각 2개, 홍콩·캐나다·이탈리아·스페인 각 1개 등이다.


지난해 여성가족부 국정감사에서도 위안부 소녀상 훼손 대책 및 관리·감독 강화 등을 요구하는 지적이 제기된 바 있다. 이에 따라 여성가족부는 평화의 소녀상에 대한 공적 관리 강화를 위해 지자체별 조형물 관리계획 수립 제출 의무 부과, 정기현황 점검실시, 홍보사업 실시 등 '일본군 위안부 피해자를 기억하기 위한 조형물 관리 방안'을 마련했다. 여가부는 또 지자체를 통해 현재 전국에 설치된 소녀상 정기 점검을 시행 중이다.


백 의원은 "해외 위안부 소녀상은 피해자들을 추모하고 전쟁범죄가 반복되지 않도록 하는 평화의 상징이다"며 "일본의 정치적 로비에 의해 철거되거나 극우세력에 의해 훼손돼서는 안 된다"고 강조했다. 이어 "대표 발의한 '위안부 소녀상 훼손 방지법'을 조속히 통과시켜 관리시스템을 제도화하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사 [단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2차 소비쿠폰 지급 시작"…소고기 먹으려다 가격 보고 '깜짝'

"애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사

잠복·미행·추격까지 하는 피해자

"이 우유 꼭 사야해" 공항 도착 中 관광객들 편의점으로 '우르르'

"취객? 아닌거 같은데"…쓰러진 여성에 '촉' 발동한 간호학과 대학생

"예산은 거리에서 결정한다"…고강도 긴축에 佛타는 민심

지난해 '숙박·음식점업' 종사자 첫 감소…"경기 영향 가장 많이 받아"

새로운 이슈 보기