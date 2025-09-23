본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 서구, 통계 기반 '골목경제 활성화' 모델 주목

호남취재본부 신동호기자

입력2025.09.23 11:05

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'지역통계 정책활용 우수사례 공모전' 우수등급

광주시 서구가 지역 통계 기반의 골목상권 활성화 모델로 주목받고 있다.


서구는 호남지방통계청이 주관한 '2025년 지역 통계 정책 활용 우수사례 공모전'에서 '데이터 분석을 통한 서구청 골목상권 혁신모델 구축' 사례로 우수등급에 선정됐다고 23일 밝혔다.

서구청 전경. 서구 제공

서구청 전경. 서구 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 공모전은 지역 통계 활용 우수사례를 발굴해 그 중요성을 알리고 확산을 도모하기 위해 호남 권역 지방자치단체와 연구원 등 52개 기관을 대상으로 진행됐다.

서구는 상가 정보, 상업용 부동산 정보, 카드 매출, 인구 통계 등 다양한 데이터를 융합·분석해 상권 밀집도를 체계적으로 파악했다. 이를 통해 예비 골목형 상점가 지정에 필요한 정책 기초자료를 마련하고, 온누리상품권 가맹점 확대 정책을 연계 추진해 소비 촉진과 매출 증대라는 실질적 성과를 끌어냈다.


특히 고물가·고금리 등 어려운 경제 여건 속에서도 데이터 기반 정책 모델을 제시해 지역 골목 경제의 자생력을 높였다는 점에서 높은 평가를 받았다.


김이강 서구청장은 "정책 수립 과정에 통계와 데이터를 적극 반영한 노력이 이번 수상의 원동력이다."며 "앞으로도 주민이 체감할 수 있는 데이터 행정을 확산해 나가겠다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사 [단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2차 소비쿠폰 지급 시작"…소고기 먹으려다 가격 보고 '깜짝'

"애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사

잠복·미행·추격까지 하는 피해자

"이 우유 꼭 사야해" 공항 도착 中 관광객들 편의점으로 '우르르'

"취객? 아닌거 같은데"…쓰러진 여성에 '촉' 발동한 간호학과 대학생

"예산은 거리에서 결정한다"…고강도 긴축에 佛타는 민심

'尹정권 정교유착' 한학자 구속…수사동력 끌어올리는 특검

새로운 이슈 보기