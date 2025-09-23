GH, 도시 기술 미래 '월드 시티테크 엑스포' 개최…24~26일 킨텍스

경기주택도시공사(GH)가 24일부터 26일까지 고양 킨텍스(KINTEX)에서 도시 기술의 미래를 직접 보고 체험할 수 있는 '2025 월드 시티테크 엑스포(World CITYTech Expo 2025)'를 개최한다.

올해 처음 열리는 이번 엑스포는 'Better Cities, Better Life'를 슬로건으로, 인공지능(AI) 기반 도시 기술 혁신과 서비스를 한눈에 살펴볼 수 있는 국내 최대 규모의 도시 기술 전시회다.

산·학·연·관이 참여하는 다채로운 콘퍼런스도 함께 열려, 첨단 도시기술의 현재와 미래를 공유하고 협력의 장을 마련할 예정이다.

이번 행사에는 ▲스마트 빌딩 ▲스마트 정부 ▲도시 인프라 ▲스마트 교통을 비롯해 도시재생, 재개발, 재건축 등 도시 전반의 스마트 솔루션이 선뵌다. GH, 한국국토정보공사(LX), 카카오엔터프라이즈 등 총 120개 기관이 참가해 시민 삶의 질 향상을 위한 도시개발 분야의 최신 기술과 서비스를 공개한다.

경기주택도시공사가 24일부터 26일까지 킨텍스에서 개최하는 '월드 시티테크 엑스포' 포스터 AD 원본보기 아이콘

특히 GH는 'H.Y.P.E.R CITY' 비전을 중심으로 미래 도시를 구현할 주요 성과와 혁신 기술을 전시한다.

주요 전시 콘텐츠는 모듈러 주택, AI 기반 스마트 케어 플랫폼, 스마트 안전관리 시스템, 경기도형 적금주택, 3기 신도시 개발 전략, 도시재생 사례 등이다.

GH는 엑스포 기간 중에는 20개의 콘퍼런스 세션을 마련해 국내외 저명 인사들과 다양한 기관이 참여해 AI 시대에 대응하는 도시개발 기술과 정책 동향, 미래 도시 비전 등을 심도 있게 논의한다.

김용진 GH 사장은 "이번 엑스포는 GH가 축적해온 도시개발 역량과 기술을 널리 알리는 기회이자, 미래 도시 발전 방향을 모색하는 플랫폼이 될 것"이라며 "도시의 지속가능성과 경쟁력을 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>