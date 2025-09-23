민주당, 올해 국감 대기업 총수 증인 채택 자제 공감대

정청래·김병기 "여당다운 국감" 강조

지난 정부 '재벌 길들이기' 논란 의식한 듯

한미 관세협상 기업 노력 화답 성격도

더불어민주당이 올해 국정감사와 관련해 대기업 총수에 대한 증인·참고인 채택을 자제하자는데 공감대를 형성했다. 민주당 지도부 내부에서 국정감사 등과 관련해 '여당답게 하자'는 데 뜻을 모은 것으로 전해졌다.

민주당 관계자는 23일 "정청래 대표와 김병기 원내대표가 정기국회가 시작된 뒤 대정부질문 며칠 전에 대정부질문이나 국정감사도 우리가 여당이라는 것을 잊지 말고 여당답게 했으면 좋겠다고 말했다"고 전했다. 이 관계자는 올해 국감과 관련해 "재벌 총수 증인, 참고인 채택 등을 최소화하는 것은 이런 발언의 연장선에 있는 것"이라며 "이런 기조 속에서 (국감을) 준비하라고 했으니 국감 준비에서도 실제 이행되고 있을 것"이라고 설명했다.

매년 국감마다 재벌 총수 등의 증인, 참고인 채택 문제는 논란의 대상이었다. 증인으로 채택하려는 국회의원과 이를 피하려는 기업 간의 보이지 않는 힘겨루기도 있었다. 특히 지난 정부 시절, 민주당은 여소야대 국회 속에서 국정감사 등과 관련해 다수의 재벌 총수를 증인으로 채택하는 과정에서 논란이 이어졌다. 당시 대기업 길들이기, 보여주기식 국감, 증인 세워두기라는 비판도 나왔다.

새 정부 출범 이후 처음 열리는 국정감사에서 민주당은 '여당답게'라는 키워드가 상징하는 것처럼, 보다 안정적인 국정운영을 위한 여당 역할을 해야 한다는 데 공감대를 형성하고 있다. 한미 관세협상 등과 관련해 기업들이 노력을 기울여준 것에 대한 화답의 성격으로 국감 증인 채택 자제 흐름이 형성됐다는 시선도 있다.





