본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

[Inveset&Law]법무법인 로백스, ‘특수통’ 나의엽 변호사 영입… 기업·금융·IT 강화

허경준기자

입력2025.09.24 08:24

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대우조선해양 ‘회계사기’ 수사·공소유지… 기업·금융 대형사건 경험 多

나의엽 법무법인 로백스 파트너 변호사.

나의엽 법무법인 로백스 파트너 변호사.

AD
원본보기 아이콘

검찰에서 특수수사로 정평이 나 있던 나의엽 전 수원고검 검사(사법연수원 34기)가 법무법인 로백스(대표변호사 김기동·이동열)에 합류했다. 로백스는 검찰 내 '특수통'으로 불리던 이들이 모인 로펌인데, 나 변호사의 합류로 기업·금융 분야 사건에서 시너지가 극대화될 것으로 보인다.


24일 법조계에 따르면 로백스는 기업·금융·IT 분야의 대응을 강화하기 위해 나 변호사를 파트너 변호사로 영입했다. 전남 목포 출신인 나 변호사는 서울 세종고등학교, 연세대학교 정치외교학과를 졸업하고 2005년 임관한 이후 인천지검에서 검사 생활을 시작해 광주지검 목포지청, 수원지검 성남지청, 서울남부지검, 부산지검 등에서 근무했다.

나 변호사는 20년간 검사로 재직하면서 대검찰청 중앙수사부 저축은행비리합동수사단과 원전비리수사단, 대검 부패범죄특별수사단 등 기업·금융 등 대형 경제사건 수사팀에 단골로 차출됐다. 전국 반부패·강력수사를 지휘·지원하던 대검 반부패강력부의 검찰연구관으로도 재직했다. 또 해당 분야의 전문성을 인정받아 금융위원회 법률자문관으로 파견되기도 했다.


특히 나 변호사는 원전비리수사단에서 주포 역할을 하면서 2015년 공인전문검사 에너지 분야 '블루벨트'에 선정됐다. 부패범죄특별수사단에서는 단일 기업 최대의 분식회계 범죄인 대우조선해양 회계사기 사건의 수사 및 공소 유지를 도맡아 최고경영진에 대한 중형 선고를 끌어냈다.


대검 중수부가 폐지되면서 만들어진 부패범죄특별수사단은 대우조선해양의 수조원대 회계사기 사건을 수사하면서 경영진 등 20여명을 재판에 넘겼는데, 기소한 이들 모두 대법원에서 유죄를 확정받는 성과를 거뒀다.

김기동 대표변호사는 "원전비리수사단과 부패범죄특별수사단에서 단장으로 근무할 때 나 변호사와 함께 근무한 인연이 있다"며 "나 변호사의 수사 역량은 이미 검증됐고, 나 변호사의 합류로 로백스는 기업·금융·IT 분야 전문 로펌으로서 한층 전문화된 법률서비스를 제공할 수 있게 됐다"고 밝혔다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 줄줄이 소환시킨 케데헌 '더피' "몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"조합장 성과급 수십억"몸살에도 개입 불가

"다음 1조달러 기업입니다" 젠슨황이 콕 집은 이 회사

기아 EV5, 4000만원대 패밀리 전기 SUV 등장

내달 더 편리해지는 카톡…챗GPT도 바로 쓴다

트럼프가 쏜 전문직 비자 수수료 100배 인상…각국 "우수인재 유치 이때다"

"韓 여행, 시작부터 피곤해"외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄'

구윤철·베선트, 24일 뉴욕서 회동…한미 통화 스와프 논의할 듯

새로운 이슈 보기