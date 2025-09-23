본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

‘인공지능 수도 울산’… 울산시, 미래 비전 전국에 알린다

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.23 09:07

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

23∼24일, 2025 국회 입법박람회 참가

국제정원박람회·반구천 암각화 등도 홍보

울산시는 23일과 24일 국회 중앙잔디광장에서 열리는 '2025 국회 입법박람회'에 참가해 미래 비전과 주요 정책 성과를 홍보한다.


이번 행사는 국회사무처가 주관하며 국회·정부·지방자치단체 등 110개 기관이 참여해 우수 입법과 정책을 소개하고 국민의 목소리를 직접 청취해 입법으로 연결하고자 마련됐다.

110개 기관은 중앙부처(14), 지방자치단체(광역13, 기초18), 공공기관(23), 의원연구단체(5), 시민단체(37) 등이다.


울산시는 행사기간 동안 홍보 부스를 운영해 ▲인공지능(AI)수도 울산 ▲2025 대한민국 지방시대 엑스포 ▲2028 울산국제정원박람회와 특별법 제정 ▲세계문화유산 반구천 암각화 등을 집중 소개한다.


특히 산업 데이터와 첨단 인공지능(AI)을 기반으로 한 '인공지능(AI)수도 울산'의 현황과 산업 생태계 조성 계획을 알리고, 오는 11월 울산전시컨벤션센터에서 열리는 '대한민국 지방시대 엑스포'도 홍보한다.

또 태화강 국가정원에서 개최되는 울산국제정원박람회를 통해 산업도시에서 생태정원도시로 발전하려는 계획과 특별법 제정을 통한 국제적 위상 강화와 지역발전 전략도 알린다.


아울러 지난 7월 유네스코 세계문화유산으로 등재된 '반구천 암각화'의 역사·문화적 가치 역시 관람객들에게 선보인다.


울산시 관계자는 "울산이 인공지능(AI) 수도로서 갖춘 성장 잠재력을 널리 알리고, 산업·기술·문화·역사 분야에서의 성과를 관람객이 직접 체감할 수 있도록 준비했다"라고 말했다.

울산시청.

울산시청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"마라탕후루로 재미 보더니"…'300만개 폐업' 후 韓에 군침, '中의 스벅'도 온다 "마라탕후루로 재미 보더니"…'300만개 폐업' 후 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사한다는데…

잠복·미행·추격까지 하는 피해자

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

"취객? 아닌거 같은데"…쓰러진 여성에 '촉' 발동한 간호학과 대학생

이준석, 李 대통령 자주국방 언급에 "한미동맹 대체는 북중러의 축배"

연일 치솟는 코스피 언제까지 오를까

트럼프 "FDA, 임신중 타이레놀 복용 '자폐 위험' 통보할 것"

새로운 이슈 보기