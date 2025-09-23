국립부경대·부산교육청, ‘전문직업인 특강’ 개최

노희영 대표 초청… 지역 청소년·교사 400여명 참여

국립부경대학교(총장 배상훈)와 부산시교육청(교육감 김석준)은 지난 20일 국립부경대 대연캠퍼스 부경컨벤션홀에서 '2025 학생·교사 대상 전문직업인 특강'을 개최했다.

국립부경대가 부산교육청과 2025 전문직업인 특강을 개최하고 있다. 국립부경대 제공 AD 원본보기 아이콘

이 행사는 부산시교육청 학력개발원 부산진로진학센터가 국립부경대와 협력해 지역사회를 위해 마련했으며, 김석준 부산시교육감과 하명신 국립부경대 대외부총장(RISE사업단장), 고교생과 초·중·고 교사 등 지역 주민 400여명이 참석했다.

이날 특강은 대한민국 대표 브랜드 전략가로 꼽히는 식음연구소 노희영 대표가 맡아 '기업가 정신과 퍼스널 브랜딩'을 주제로 진행됐다.

노 대표는 "세상에 없던 수업을 기획하는 법", "네 이름 앞에 붙이고 싶은 것을 상상하라" 등 창의적 사고를 강조하며, "세상에 없던 것을 만들려면 남들이 하지 않는 질문을 던져라"라는 메시지를 전해 참가자들의 호응을 얻었다.

부경대는 부산형 RISE 사업을 기반으로 지역사회와 상생 협력을 확대하고 있으며, 이번 행사를 통해 지역 현안 해결 프로그램 운영과 교육·문화 향유 기회를 제공하기 위해 대학 시설을 적극 개방했다. 또 동남권 창업체험교육거점센터와 창업교육혁신선도대학사업(SCOUT) 사업단도 함께 참여해 지역 창업·진로교육 생태계 확산에 기여했다.

배상훈 국립부경대 총장은 "이번 특강을 시작으로 부산형 RISE 사업을 중심으로 대학의 공간과 자원을 지역사회와 공유하며, 취·창업 역량 강화와 창의적 진로교육, 문화·정주 여건 개선 등에 더욱 노력하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>