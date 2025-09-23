본문 바로가기
트럼프 "FDA, 임신중 타이레놀 복용 '자폐 위험' 통보할 것"

이승형기자

입력2025.09.23 06:45

수정2025.09.23 07:00

"극심한 고열일 때 조금만 복용해야"

도널드 트럼프 미국 대통령은 여성이 임신 중 타이레놀을 복용하면 아기의 자폐증 위험이 커진다며 미 식품의약국(FDA)이 이를 의사들에게 통보할 것이라고 밝혔다.


로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 22일(현지시간) 백악관에서 기자회견을 열고 FDA가 의사들에게 아세트아미노펜 사용이 자폐증 위험 증가와 "연관될 수 있다"는 내용을 통보할 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 "아세트아미노펜은 기본적으로 타이레놀로 널리 알려져 있으며 임신 중 복용하면 (아기의) 자폐증 위험을 매우 높일 수 있다. 따라서 타이레놀 복용은 좋지 않다"고 밝혔다. 이어 "그들(FDA)은 의학적으로 필요한 경우가 아니면 임신 중 타이레놀 복용을 제한할 것을 강력히 권고할 것"이라며 '의학적으로 필요한 경우'로 "참을 수 없을 정도로 극심한 고열" 등을 들었다. 그러면서 "참을 수 없고 견딜 수 없다면 어쩔 수 없이 복용해야 할 것이지만, 조금만 복용해야 한다"고 덧붙였다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

