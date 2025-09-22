본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

성남시, 부산서 열리는 전국체육대회 59명 출전 '금빛 사냥'

이종구기자

입력2025.09.22 18:40

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

하키·펜싱·배드민턴·탁구 등 9개 종목
금메달 20개 획득 목표

경기 성남시(시장 신상진)는 22일 오후 4시 시청 2층 모란관에서 '전국체육대회 출전 선수단 59명에 대한 출정식'을 개최했다.

신상진 성남시장이 22일 오후 4시 시청 2층 모란관에서 '전국체육대회 출전 선수단 59명에 대한 출정식'을 개최하고 있다. 성남시 제공

신상진 성남시장이 22일 오후 4시 시청 2층 모란관에서 '전국체육대회 출전 선수단 59명에 대한 출정식'을 개최하고 있다. 성남시 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 출정식은 부산 전역에서 열리는 '제106회 전국체육대회(10월 17~23일)와 제45회 전국장애인체육대회(10월 31일~11월 5일)'에 경기도 대표로 출전하는 성남시청 직장운동부 소속 선수단의 '금빛 사냥'을 위한 각오를 다지기 위해 열렸다.


행사는 신상진 성남시장과 9개 종목의 출전 선수단 등이 참석한 가운데 선수 대표 선서, 단기 이양, 필승 결의 구호 제창 등의 순으로 진행됐다.

전국체육대회 출전 종목과 선수단은 하키, 육상, 태권도, 테니스, 배드민턴, 펜싱, 볼링, 복싱 등 8개 종목, 53명(지도자 9명, 선수 44명)이다.


장애인체육대회는 탁구 1개 종목에 6명(지도자 2명, 선수 4명)에 출전한다.


출전 종목(선수) 중에는 △2019~2025 전국남녀하키대회에서 7회 연속 우승을 기록한 강호 하키팀을 비롯해 △2025 라인루르 하계세계대학경기대회에서 단체전 우승을 차지한 펜싱팀의 박정호 선수 △2025 세계혼합단체 선수권대회 단체전 준우승을 달성한 배드민턴팀의 조건엽 선수 △2024 파리 패럴림픽에서 은메달 2개와 동메달 2개를 획득한 장애인 탁구팀의 윤지유, 문성혜 선수 등이 포함돼 있다.

이들 선수단은 금메달 20개 획득 목표로 각 경기에 임한다는 각오다.


신상진 성남시장은 "그동안 흘린 땀과 노력이 빛을 발하도록 기량을 마음껏 발휘하고 돌아오길 바란다"면서 "선전을 기원하겠다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'300만개 폐업' 하더니 한국 시장에 '군침'…"저가 전략 안써, 프리미엄으로" '300만개 폐업' 하더니 한국 시장에 '군침'…"저가... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

검·경 '고소장 핑퐁'에…사기 피해자가 증거 찾아 동분서주

PASS 해킹? 피해지역 확대? "다 아니다" 선긋는 KT

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케

연일 치솟는 코스피 언제까지 오를까

'기싸움 살벌' 공식석상서 대놓고 저격…점입가경 'HBM4 삼국지'

새로운 이슈 보기