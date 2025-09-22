윤석열 정권과 통일교 간 이른바 '정교유착 국정농단' 의혹의 정점으로 지목된 통일교 한학자 총재의 구속 심사가 22일 저녁 5시간 만에 종료됐다.
오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스'300만개 폐업' 하더니 한국 시장에 '군침'…"저가... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]'정교유착 의혹' 한학자 통일교 총재 구속심사 5시간만에 종료
2025년 09월 22일(월)
윤석열 정권과 통일교 간 이른바 '정교유착 국정농단' 의혹의 정점으로 지목된 통일교 한학자 총재의 구속 심사가 22일 저녁 5시간 만에 종료됐다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케
맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레
40살에 제2전성기…개인화 키워드로 젊은 세대 잡고 '매출 290% 껑충'
"세상에, 테이블까지 펴고"…'한국 맞습니다' 술판 포착된 고속도로 휴게소
20만원에도 "오히려 싸다" 순삭 매진 …한강공원 스타벅스 무슨 일이
눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다
검·경 '고소장 핑퐁'에…사기 피해자가 증거 찾아 동분서주
PASS 해킹? 피해지역 확대? "다 아니다" 선긋는 KT
판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나
"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케