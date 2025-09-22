본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

[속보]'정교유착 의혹' 한학자 통일교 총재 구속심사 5시간만에 종료

오수연기자

입력2025.09.22 18:40

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보]'정교유착 의혹' 한학자 통일교 총재 구속심사 5시간만에 종료
AD
원본보기 아이콘

윤석열 정권과 통일교 간 이른바 '정교유착 국정농단' 의혹의 정점으로 지목된 통일교 한학자 총재의 구속 심사가 22일 저녁 5시간 만에 종료됐다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'300만개 폐업' 하더니 한국 시장에 '군침'…"저가 전략 안써, 프리미엄으로" '300만개 폐업' 하더니 한국 시장에 '군침'…"저가... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

검·경 '고소장 핑퐁'에…사기 피해자가 증거 찾아 동분서주

PASS 해킹? 피해지역 확대? "다 아니다" 선긋는 KT

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케

연일 치솟는 코스피 언제까지 오를까

'기싸움 살벌' 공식석상서 대놓고 저격…점입가경 'HBM4 삼국지'

새로운 이슈 보기