유엔 안보리, 긴급 회의 소집…"러시아, 에스토니아 영공 침해 논의"

러시아, 침범 사실 부인

폴란드·루마니아도 러시아 영공 침해 주장

유엔 안전보장이사회(안보리)는 미국 동부 시간으로 21일(현지시간) 긴급회의를 소집해 러시아 전투기의 에스토니아 영공 침범 사안을 다루기로 했다.

CNN 방송 등에 따르면 이번 회의는 유엔 본부가 있는 미 뉴욕 시간으로 21일 오전 10시에 열린다고 스테판 뒤자리크 유엔 사무총장 대변인이 밝혔다. 이는 에스토니아가 지난 19일 러시아 전투기 3대가 12분간 영공을 침범했다면서 안보리 소집을 요청한 데 따른 것이다.

당시 북대서양조약기구(NATO·나토)는 이에 대응해 에스토니아에 배치된 이탈리아 F-35 전투기 등을 긴급 출격시켰다.

러시아는 20일 문제의 전투기들이 발트해의 중립해역 상공을 통과했으며, 에스토니아의 영공은 침범한 적이 없다고 부인했다.

마르구스 차흐크나 에스토니아 외무장관은 21일 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 러시아의 행동이 "모든 유엔 회원국의 안보에 필수적인 원칙을 훼손한다"면서 "안보리 상임이사국이 저지른 행동에는 유엔 안보리가 대응해야 한다"고 주장했다.

한편 우크라이나 또한 안보리 회의에 참석해 자국 입장을 발표하기 위한 승인을 요청했다.

러시아의 나토 영공 침범은 올해 빈번하게 발생했다. 앞서 나토 동부전선의 또 다른 회원국인 폴란드는 지난 9~10일 밤사이 러시아 드론이 영공을 침범했다고 밝혔고, 최근 열흘 사이에 루마니아도 러시아 드론이 영공을 넘어왔다고 밝혔다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



