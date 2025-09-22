본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

세라젬, 세계 3대 디자인 어워드 미국 IDEA서 3관왕

이서희기자

입력2025.09.22 15:41

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

마스터 V9·파우제 M8 Fit·셀트론 순환 체어

세라젬은 자사 제품 3개가 세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 '미국 IDEA(International Design Excellence Awards) 2025'에서 본상을 받았다고 22일 밝혔다.

미국 IDEA 2025에서 본상을 수상한 세라젬의 ‘셀트론 순환체어’. 세라젬

미국 IDEA 2025에서 본상을 수상한 세라젬의 ‘셀트론 순환체어’. 세라젬

AD
원본보기 아이콘

이번에 수상한 세라젬 제품은 척추 관리 의료기기인 '마스터 V9', 휴식가전 안마의자 '파우제 M8 Fit', 혈액순환 관리 기기 '셀트론 순환 체어' 등 총 3개다. IDEA는 미국 산업디자이너 협회가 주관하는 시상식으로 독일 iF 디자인 어워드, 레드닷 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다.


세라젬의 척추 관리 의료기기 마스터 V9는 미니멀하고 세련된 디자인으로 다양한 인테리어와 조화를 이뤘다는 평가를 받았다. 휴식가전 안마의자 파우제 M8 Fit은 업계 최초로 외부의 양날개 표면을 교체할 수 있는 서비스를 도입해 사용자가 12가지 스타일 중 취향에 맞는 디자인을 선택하고 공간 분위기나 라이프스타일에 맞춰 연출할 수 있다는 점이 차별화 요소로 평가됐다. 셀트론 순환 체어는 고령층도 무리 없이 사용할 수 있도록 한 사용자 중심 설계와 가구형 디자인이 높은 평가를 받았다.

세라젬 관계자는 "이번 IDEA 2025에서의 3관왕은 세라젬의 디자인 혁신성이 세계적으로 다시 한번 인정받은 결과"라며 "앞으로도 헬스케어 본연의 기능과 인테리어적 가치를 아우르는 제품을 지속해서 선보여 디자인 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레 맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

검·경 '고소장 핑퐁'에…사기 피해자가 증거 찾아 동분서주

PASS 해킹? 피해지역 확대? "다 아니다" 선긋는 KT

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케

연일 치솟는 코스피 언제까지 오를까

'기싸움 살벌' 공식석상서 대놓고 저격…점입가경 'HBM4 삼국지'

새로운 이슈 보기