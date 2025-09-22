본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

차례상 선물합니다… 새울원자력, 추석맞이 저소득 이웃에 차례 물품 지원

영남취재본부 김용우기자

입력2025.09.22 15:30

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"이웃과 나누는 따뜻한 추석 차례상"

"어려운 이웃에 차례상을 드립니다."


한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 소유섭)가 추석을 앞두고 22일 울주푸드뱅크마켓에서 추석맞이 차례상 지원물품 전달식을 가졌다.

이 사업은 경제적 부담으로 명절 준비가 어려운 이웃들이 풍성한 한가위를 나눌 수 있도록 울주지역 내 저소득 소외계층 70세대에 추석 차례상 차림을 지원했다. 지원 물품에 제수용 과일, 찹쌀, 생필품 등 명절 상차림에 필요한 품목들이 포함됐다.


윤숭호 새울본부 대외협력처장은 "모두가 함께 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 소외된 이웃을 위한 마음을 담아 준비했다"라며 "이웃과 함께 나눔 문화를 확산하고 더불어 사는 공동체를 만들기 위해 힘쓰겠다"고 말했다.


새울본부의 매년 추석맞이 차례상 물품 지원은 나눔과 상생 가치를 실천하는 뜻깊은 행사로 발전소 주변 주민의 박수를 받고 있다.

새울원자력본부가 추석을 앞두고 발전소 이웃 저소득 가정에 차례상 물품을 지원하고 있다.

새울원자력본부가 추석을 앞두고 발전소 이웃 저소득 가정에 차례상 물품을 지원하고 있다.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레 맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

검·경 '고소장 핑퐁'에…사기 피해자가 증거 찾아 동분서주

PASS 해킹? 피해지역 확대? "다 아니다" 선긋는 KT

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케

연일 치솟는 코스피 언제까지 오를까

'기싸움 살벌' 공식석상서 대놓고 저격…점입가경 'HBM4 삼국지'

새로운 이슈 보기