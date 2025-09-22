경기도 시장군수협의회, 시흥 거북섬서 정기회의 개최

27개 시·군 참석…기준인건비 제도 개선 등 논의

경기도 시장군수협의회는 22일 시흥시 거북섬 웨이브엠호텔 컨벤션홀에서 정기회의를 열어 주요 공동현안을 논의했다.

22일 시흥 거북섬 웨이브엠호텔에서 열린 경기도 시장군수협의회 정기회의에서 참석자들이 지역 발전을 위한 협력을 다짐하고 있다.시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 회의는 민선 8기 4차 연도를 맞아 처음 열린 정기회의다. 협의회장인 주광덕 남양주시장 주재로 진행된 이 날 회의에는 27개 시·군이 참석해 사무국 제안과 경기도 시·군 제안 등 총 37건의 안건을 다뤘다.

참석자들은 ▲기준 인건비 제도 개선 ▲모바일 전자고지 시스템 통합 운영 ▲지방재정 및 자치분권 확대 등 주요 현안을 논의했다.

임병택 시흥시장은 환영사에서 "시흥은 바이오·교육·해양·생태가 공존하는 역동성을 바탕으로 도내 상생협력을 이끌어 왔다"며 "이번 회의를 계기로 시군 간 연대와 지방자치 거버넌스를 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



