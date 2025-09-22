기관장이 나섰네… 부산항만공사, 개인정보보호·정보보안 캠페인

전 임직원 참여 정보보호 문화 확산

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 임직원 정보보호 문화 확산을 위해 기관장이 주도하는 '2025년 하반기 개인정보보호 및 정보보안 캠페인'을 실시했다고 22일 전했다.

이 캠페인은 최근 빈번한 정보유출 사례로 개인정보 보호와 정보보안의 중요성이 커지는 가운데, 기관장이 직접 참여해 디지털 업무환경 속 정보보호의 중요성을 재확인하고 전사적인 실천 의지를 확산하는 데 초점을 맞췄다.

주요 활동은 △개인정보 관련 문서 및 메모 등을 점검하는 개인정보 클린데스크 점검 △캠페인 포스터 활용 홍보 △업무 관련 정보보호 퀴즈 및 화면보호기 설정 이벤트 △담당자 인식 제고 교육 등으로 진행됐다. 이를 통해 임직원들의 개인정보 및 정보보안 인식을 한층 강화하는 성과를 거뒀다.

또 클린데스크 활동과 정보보호 교육 이수에 모두 참여한 부서와 개인에게 '개인정보보호 및 정보보안 참여 우수상'을 수여하여 임직원의 적극적인 참여를 독려했다.

송상근 사장은 "개인정보 보호와 정보보안은 기관 신뢰와 국민 안전에 직결되는 핵심 요소"라며, "지속적인 정보보호 활동과 신기술 기반의 정보보호 시스템 도입을 통해 국민으로부터 신뢰받는 부산항만공사가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

부산항만공사가 개인정보보호 및 정보보안 참여 우수부서 시상식을 갖고 기념촬영하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



