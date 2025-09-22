본문 바로가기
금융

농협은행, 추석 연휴 맞이 환전 이벤트 실시

오규민기자

입력2025.09.22 14:09

NH농협은행이 10월31일까지 환전 혜택과 경품을 제공하는 '추석 황금연휴 농협은행에서 환전하고 괌으로 떠나요!' 이벤트를 실시한다고 22일 밝혔다.


이번 이벤트는 'NH올원뱅크 알뜰환전'에서 주요 통화(달러, 엔, 유로) 환전 시 최대 90% 환율 우대를 제공하며, 전국 1063개 영업점에서 간편하게 당일 수령 가능하다.

이벤트 기간에 알뜰환전으로 200달러(약 27만8700원) 상당액 이상 환전한 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 3명에게 올인클루시브 리조트 PIC 괌 숙박권을 경품으로 제공한다. 경품으로 제공되는 PIC 괌 리조트에서는 3박 동안 전 일정 호텔식이 제공되며, 디너쇼 및 다양한 액티비티를 자유롭게 즐길 수 있다.

농협은행 관계자는 "해외여행을 준비하는 고객들을 위해 환율우대와 특별 경품을 마련했다"며 "앞으로도 다양한 환전 서비스와 혜택을 제공할 계획"이라고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

