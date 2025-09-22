본문 바로가기
섬박람회조직위, 국내외 인플루언서 '박람회 설명회'

호남취재본부 허선식기자

입력2025.09.22 11:23

시계아이콘00분 25초 소요
26명 초청…글로벌 MZ세대 겨냥 해외 홍보

(재)2026여수세계섬박람회 조직위원회(이하 '조직위')는 지난 20일 한국관광공사(사장직무대행 서영충, 이하 '공사')와 함께 국내외 인플루언서 26명을 대상으로 섬박람회 설명회를 진행했다고 22일 밝혔다.


이번 프로젝트는 지난 7월 31일 조직위와 공사 협약의 첫 실행사례로 2026여수세계섬박람회(이하 '섬박람회')의 국내외 홍보를 강화하기 위해 추진됐다.

2026여수섬박람회조직위는 지난 20일 한국관광공사와 함께 국내외 인플루언서 26명을 대상으로 섬박람회 설명회를 진행했다. 여수시 제공

2026여수섬박람회조직위는 지난 20일 한국관광공사와 함께 국내외 인플루언서 26명을 대상으로 섬박람회 설명회를 진행했다. 여수시 제공

조직위는 이번 설명회를 통해 2026년 9월 개최될 섬박람회의 개최 목적과 주요 콘텐츠를 소개하고, 글로벌 MZ세대를 대상으로 섬박람회 홍보를 당부했다.

참가한 인플루언서들은 여수 전통시장인 서시장과 이순신광장, 크루즈 체험 등 1박 2일의 팸투어를 마치고, 개인 SNS를 통해 여수와 섬박람회를 홍보할 예정이다.


조직위 관계자는 "국내외 인플루언서를 통해 '여수는 섬박람회 개최지'라는 인식을 확산시키고, 섬박람회를 전 세계에 알리는 계기가 될 것"이라고 말했다.


한편, 조직위는 오는 11월 초 영국에서 열리는 국제관광박람회에 참가해 공사와 함께 섬박람회 해외 홍보 활동을 이어갈 계획이다.




호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
