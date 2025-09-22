본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

"마트에 한우·쌀 배달하니 드론이…" 이천시, K-드론배송 시연식 성공 개최

정두환기자

입력2025.09.22 10:55

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

11월까지 마트-공원 연계 시범운영

21일 오전 경기도 이천시 진리동의 복하천 제3수변공원 캠핑장. 한 시민이 휴대폰의 앱을 통해 인근 이천축협 하나로마트에 한우와 쌀을 주문했다.


잠시 후, 하늘을 가로질러 날아온 드론이 주문자 위치에 정확하게 주문 물품을 내려놓았다. 이천시가 '2025년 드론실증도시 구축사업'의 일환으로 선보인 'K-드론배송' 시연식 장면이다.

이천시가 21일 복하천 제3수변공원 캠핑장에서 선보인 'K-드론배송 시연회'에서 시민이 주문한 물품을 드론이 배송하고 있다. 이천시 제공

이천시가 21일 복하천 제3수변공원 캠핑장에서 선보인 'K-드론배송 시연회'에서 시민이 주문한 물품을 드론이 배송하고 있다. 이천시 제공

AD
원본보기 아이콘

이천시는 이날 로봇드론창업지원센터와 복하천 제3수변공원 캠핑장 일대에서 실시한 'K-드론배송 시연식'을 성공리에 개최했다고 22일 밝혔다.

이날 행사에서는 드론실증도시 구축사업 추진 경과보고와 로봇드론창업지원센터 개소식이 열렸다. 이와 함께 복하천 제3수변공원 캠핑장과 1㎞ 거리에 있는 이천축협 하나로마트 간 물품 드론 배송 시연이 개최됐다.


시는 이번 사업을 통해 국내 드론배송 상용화를 위한 표준모델과 로드맵을 구축하고, 도심 속 공원과 마트를 연계한 다목적 드론배송 서비스를 실증한다.


이를 위해 시는 지난달 안전성 검증을 위한 시범운영을 마쳤으며, 이날 시연식을 시작으로 오는 11월까지 매주 수~토요일 오전 11시부터 오후 6시까지 드론 배송 시범 서비스를 운영할 예정이다.

김경희 이천시장은 ""이번 사업을 계기로 시의 첨단 드론산업 인프라를 확충하는 계기를 마련했다"며 "성공적인 사업 수행을 통해 드론 산업을 시의 신성장 동력으로 육성해 나갈 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레 맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

수사 당국이 숙제를 내줬다

"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케

"지혜, 지안이도 있는데" 이름찾기 대박난 과자…아이유도 도전했지만

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

규제 전 "지금 사자"…실거래가=신고가 마포, 호가 밀어올리는 성동

10만명 모인 커크 추모식…트럼프 "韓군중, 성조기 흔들어"

새로운 이슈 보기