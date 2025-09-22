이재현 CJ 회장, 유럽 현장경영…"글로벌 영토 확장 속도 높여야"

영국 런던 찾아…유럽지역 첫 현장경영

일본, 미국, 영국까지 연이은 글로벌 행보

이재현 CJ CJ 001040 | 코스피 증권정보 현재가 201,500 전일대비 1,500 등락률 -0.74% 거래량 75,357 전일가 203,000 2025.09.22 10:53 기준 관련기사 [클릭 e종목]"CJ, 올리브영 실적 전망 상향…목표가↑"코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입제일제당부터 올리브영까지…CJ, 2025년 하반기 신입사원 채용 전 종목 시세 보기 close 그룹 회장이 영국 런던을 찾아 유럽 사업 확대 가능성을 점검하고 미래 성장동력 확보에 나섰다. 지난 4월 일본, 8월 미국에 이어 유럽까지 이어지는 글로벌 행보로, 세계 시장에서 신영토 확장을 가속화하려는 의지로 풀이된다.

CJ그룹은 22일 이 회장이 지주사 및 계열사 주요 경영진과 함께 지난 9일부터 런던을 방문했다고 밝혔다. 이미경 CJ 부회장, 김홍기 CJ주식회사 대표, 윤상현 CJ ENM 대표, 정종환 CJ ENM 콘텐츠·글로벌사업 총괄 등 그룹 핵심 경영진이 동행했다.

이재현 회장이 유럽 지역 현장경영에 나선 것은 이번이 처음이다. 그룹의 글로벌 영토 확장에서 유럽이 갖는 중요성을 강조한 행보로 해석된다. 이 회장은 지난해 사우디아라비아 방문을 시작으로 올해 일본과 미국을 방문하며 글로벌 현장 경영을 본격화하고 있다.

이재현 CJ그룹 회장이 영국 런던에서 스포츠 마케팅 전문가인 마이클 페인 대표를 만나 악수를 나누고 있다. CJ그룹

이 회장은 "글로벌 리딩 컴퍼니로 도약하기 위해 유럽 지역을 포함한 신영토 확장을 가속화해야 한다"며 "그룹의 글로벌 사업 거점인 미국에 이어 잠재력이 큰 유럽 시장에서 신성장 기회를 적극 발굴해야 한다"고 말했다.

특히, 이 회장은 현지 임직원들을 만난 자리에서 "유럽 지역에서 전방위로 확산하는 K웨이브를 놓치지 말고, 현지 시장을 빠르게 선점해 '범(汎)유럽 탑티어 플레이어'로 도약해야 한다"며 "유럽이 미국을 잇는 다음 전략 지역으로 발돋움할 수 있도록 글로벌 영토 확장 속도를 높여달라"고 강조했다.

이 회장은 이번 현장경영에서 글로벌 싱크탱크, 투자회사, 엔터테인먼트 업계 전문가 등 그룹 유관 산업 주요 인사들과 회동하며 현지 협력 기회를 발굴하는 한편, 유럽 소비 동향과 현지 K트렌드를 살펴보고 그룹의 글로벌 전략을 점검했다.

이 회장은 먼저 글로벌 투자회사 '액세스 인더스트리즈(Access Industries)' 창립자인 렌 블라바트닉 회장을 만나 글로벌 미디어·엔터 시장 현황을 공유하고 K콘텐츠의 확산 및 플랫폼 경쟁력 강화를 위한 전략적 협업 방안을 논의했다. 또 세계 최정상급 외교·안보 싱크탱크인 채텀하우스영국 왕립 국제문제연구소의 브론웬 매덕스 소장을 만나 통상환경 변화에 따른 유럽 시장 영향과 사업 기회를 점검했다.

K트렌드 전문가 조지은 옥스포드대 교수와의 회동에서는 유럽의 문화 소비 트랜드와 K푸드·K뷰티로의 확산 가능성도 살폈다. 이 밖에도 UAE 국부펀드 무바달라 CEO이자 맨체스터 시티 FC 등 글로벌 13개 구단을 보유한 '시티 풋볼 그룹' 공동 창립자인 칼둔 알 무바라크, 초대 IOC 마케팅 국장을 역임한 '페인 스포츠 미디어 스트래티지스'의 마이클 페인 대표 등 스포츠 전문가들을 만나 글로벌 소비재·콘텐츠 기업의 스포츠 마케팅 활용 전략을 논의했다.

CJ그룹 관계자는 "이번 영국 현장경영은 아시아·미주·유럽을 잇는 글로벌 영토 확장 일환으로, 그룹의 미래 성장을 뒷받침할 전략적 행보"라며 "식품·뷰티·엔터 등 그룹 핵심 사업을 중심으로 글로벌 시장에서 차별화된 경쟁력을 만들어 나갈 예정"이라고 말했다.





한예주 기자



