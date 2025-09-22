본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

한수정, 수목원·정원 특화 'K-테스트베드' 참여 기업 모집

대전=정일웅기자

입력2025.09.22 09:33

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국수목원정원관리원(이하 한수정)은 내달 15일까지 올해 하반기 K-테스트베드 지원 사업에 참여할 기업을 모집한다고 22일 밝혔다.


K-테스트베드는 공공·민간의 인프라를 개방해 국내 중소·벤처기업의 연구개발부터 실·검증 및 판로 확대를 지원하는 국가 통합 플랫폼으로 기획재정부가 주관한다.

수목원·정원 분야 현장 실증을 위해 운영되는 온실 재배부지 내부 전경. 한국수목원정원관리원 제공

수목원·정원 분야 현장 실증을 위해 운영되는 온실 재배부지 내부 전경. 한국수목원정원관리원 제공

AD
원본보기 아이콘

한수정은 수목원·정원에 특화된 K-테스트베드를 통해 2021년부터 현재까지 총 40개 기업에 70개 기술·제품의 시제품 검증 및 현장 실증을 지원했다.


올 하반기 한수정이 공모할 사업 모집 분야는 ▲정원식물 ▲정원용품 ▲스마트가든 ▲산림바이오 ▲토양개량제 등이다. 공모에는 수목원·정원 분야 산업 기술·제품 기업 모두 참여할 수 있다.


사업에 최종 참여할 기업에게는 식물 재배 부지와 생육 모니터링 장비, 토양분석 기기, 환경조절 장치, 화합물 분석기 등 혁신기술 검증 및 시제품 현장 검증을 위한 성능 분석 실증 서비스가 제공된다.

공모에 관한 기타 자세한 내용은 K-테스트베드 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.


심상택 한수정 이사장은 "이번 공모에 혁신기업 다수가 참여해 실질적인 성과를 창출할 수 있길 기대한다"며 "한수정은 앞으로도 수목원·정원 산업의 신기술·시제품이 현장 실증을 거쳐 산업적 가치를 높여갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레 맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

수사 당국이 숙제를 내줬다

"중국은 왜 전쟁을 선호할까" 전지현 대사에 中 '발칵'

"지혜, 지안이도 있는데" 이름찾기 대박난 과자…아이유도 도전했지만

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

"여성 유방암 진료 급증…40·50대가 절반 이상"

영국·캐나다·호주, 팔레스타인 국가 승인…유엔 151개국

성과급 양극화…대기업 18만원 오를 때 중기 9000원 올라

새로운 이슈 보기