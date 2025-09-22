본문 바로가기
대전시, '방동삼거리 입체교차로' 10월 1일부터 임시 개통

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.09.22 09:30

신호 대기 없이 통행 가능해져 귀성·귀경 차량 정체 완화

사진=대전시 제공

대전시가 추석 연휴 기간 급증하는 교통량에 대비 시민 불편을 최소화하기 위해 오는 10월 1일부터 유성구 방동저수지 일원의 방동삼거리 입체교차로를 임시 개통한다.


이번 개통은 시가 추진 중인 '서대전IC~두계 3가 도로 확장공사의 핵심 구간으로, 임시 개통으로 신호 대기 없이 통행이 가능해져 귀성·귀경 차량의 정체 완화와 사고 위험 감소가 기대된다.

또 평상시에도 대전과 계룡을 오가는 출퇴근 차량의 통행시간이 약 5~10분 단축될 것으로 예상되며, 방동저수지를 찾는 시민들의 교통 편의도 크게 향상될 전망이다.

사진=대전시 제공

대전시는 개통 초기 교통 혼잡을 줄이기 위해 ▲사전 홍보 ▲현장 교통관리 ▲내비게이션·교통방송 실시간 안내 ▲속도 제한 등을 병행할 계획이다.


박제화 대전시 건설관리본부장은 "방동교 임시개통은 추석 연휴 전 교통 혼잡 해소와 시민 안전 확보를 최우선으로 한 조치"라며 "남은 공정을 차질 없이 마무리해 11월 말까지 준공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


한편, 서대전IC~두계 3가 도로 확장공사는 1993년 대전지방국토관리청이 기존 2차로를 4차로로 확장한 이후 30여 년 만에 추진되는 확장 사업으로, 현재 공정률 90%에 달해 오는 11월 말 준공을 목표로 최종 마무리 단계에 있다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
