화성산업진흥원, 창업지원공간 입주기업 내달 16일까지 모집

정두환기자

입력2025.09.22 09:25

초기창업 6사·기술창업 3사 등…최대 5년 지원

경기도 화성산업진흥원은 유망스타트업 지원의 일환으로 '창업지원플랫폼'과 '창업지원플랫폼 플러스' 입주기업을 다음 달 16일까지 모집한다.

화성산업진흥원, 창업지원공간 입주기업 내달 16일까지 모집
'창업지원플랫폼'은 동탄2 LH 인큐베이팅센터 내 창업지원 공간으로, 컨설팅과 투자 연계 등 종합 지원을 통해 초기기업의 성장을 돕는다. '창업지원플랫폼 플러스'는 창업 보육 단계를 넘어 유망 스타트업이 안정적인 정주 여건을 갖추고 장기적으로 성장할 수 있도록 마련된 후속 공간이다.


창업지원플랫폼은 예비창업자 및 창업 7년 이내 초기기업 6개 사가 모집 대상이다. 선정 기업은 인큐베이팅센터 사무실과 공용공간을 사용할 수 있다. 입주 기간은 기본 1년으로, 평가 후 최대 2년까지 연장이 가능하다. 창업 3년 이내 기업이나 유니콘·벤처 인증 기업은 우대한다.

창업지원플랫폼 플러스는 기술창업기업 3개 사를 모집한다. 입주기업은 전용 공간을 이용할 수 있으며, 기본 2년 입주 후 매년 평가를 거쳐 최대 5년까지 지원받을 수 있다. 창업지원플랫폼 졸업기업과 화성시 6대 전략산업(반도체, 바이오, 미래차, 신에너지, 관광, 디지털·네트워크·AI) 분야 기업은 우대한다.


진흥원은 서류와 발표 평가를 통해 기술성·시장성·성장 가능성 등을 종합적으로 검토해 입주 기업을 선정할 예정이다. 선정기업은 중소기업지원센터, 소공인복합지원센터, 디지털무역종합지원센터 등과 연계한 다양한 성장 프로그램에도 참여할 수 있다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
