"상하이∼아르헨 세계 최장 29시간 직항"…中 항공사 홍보 자세히 뜯어보니

中동방항공, 상하이∼부에노스아이레스 직항편 신설

갈때는 25시간, 올때는 29시간 세계 최장 '직항' 홍보

뉴질랜드 오클랜드서 2시간 경유…논스톱은 아냐

논스톱 최장은 싱가포르 18시간 이상이 맞아

중국 동방항공 홍보사진. 동방항공 AD 원본보기 아이콘

중국동방항공이 상하이와 아르헨티나 부에노스아이레스를 잇는 신설 노선의 항공권 판매를 시작했다. 이 노선은 항공사가 "세계에서 가장 긴 직항편"이라고 홍보하는 노선이다. 하지만 직항에 숨은 뜻은 논스톱과 달라 혼선이 예상된다고 미국 CNN이 17일(현지시간) 보도했다.

CNN에 따르면 상하이 푸둥국제공항(PVG)에서 출발하는 편도 비행은 아르헨티나 수도의 미니스트로 피스타리니 국제공항(EZE)에 도착하기까지 약 25시간 30분이 소요될 예정이며, 반대로 돌아오는 비행은 무려 29시간이 걸린다.

다만 조건이 하나 있다. 양방향 모두 뉴질랜드 오클랜드에서 약 2시간의 경유가 포함돼 있어 승객들이 기내에서 내려 휴식을 취할 수 있다. 즉, '직항(direct)'이라고는 하지만 '논스톱(nonstop)'은 아니라는 점이다.

항공업계에서는 여러 항공사들이 마케팅을 위해 "세계 최장"이라는 타이틀을 내세워 왔지만, 대부분의 전문가들은 진정한 최장 기록은 싱가포르항공이 보유하고 있다고 본다고 CNN은 전했다.

싱가포르항공의 싱가포르 창이공항과 미국 뉴욕 JFK공항을 잇는 논스톱 항공편은 1만5349㎞(9537마일)의 거리를 18시간 이상 비행하는 초장거리 노선이다. CNN 기자 리처드 퀘스트도 2018년 10월 직접 이 여정을 체험한 바 있다.

중국동방항공 측은 이번 노선이 "지구의 정반대 지점(대척점)에 위치한 도시들을 잇는 세계 최초의 상업 노선"이 될 것이라고 강조했다.

이 항공편은 일반적이지 않은 남쪽 항로를 선택해 세계에서 가장 외딴 바다를 가로지르고 남극 인근을 통과한다. 중국동방항공은 이러한 항로 선택이 전체 비행 시간을 최소 4시간 단축할 수 있다고 설명했다.

이 노선은 광동체 여객기 보잉 777-300ER 기종으로 운항되며, 오는 12월 4일부터 주 2회 운항을 시작할 예정이라고 국영 항공사는 전했다.

항공사는 "상하이 푸둥?오클랜드?부에노스아이레스 노선은 아시아·태평양 지역과 남미를 잇는 새로운 '항공 실크로드(Air Silk Road)' 구축을 위한 중요한 조치로 여겨지고 있다"고 덧붙였다.

예약 사이트 스카이스캐너(Skyscanner)에 따르면, 현재 상하이에서 부에노스아이레스로 가는 가장 빠른 노선은 에어프랑스와 루프트한자가 제공하는 항공편으로, 파리나 암스테르담을 경유해 약 31시간이 소요된다.

그러나 돌아오는 편의 경우에는 차이가 줄어들어, 다른 항공사들이 제공하는 항공편은 28시간 조금 넘는 경우부터 33시간까지 다양하다.

"세계 최장 비행"이라는 타이틀 경쟁은 치열하지만, 많은 승객들에게는 비행 시간이 짧을수록 좋은 것이 사실이다.

호주의 대표 항공사 콴타스는 초장거리 비행에서 승객들의 수면 패턴을 더 잘 고려할 수 있는 항공기 개발을 목표로 한 "프로젝트 선라이즈(Project Sunrise)"를 추진 중이다. 이 항공사는 오랫동안 시드니와 런던을 논스톱으로 연결하는, 약 1만 마일(약 1만6000㎞ 떨어진 도시 간 직항편 운항을 목표로 해왔다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>