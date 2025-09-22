본문 바로가기
양구 사과 본격 출하…올 약 1700t 생산 100억여 원 소득 예상

이종구기자

입력2025.09.22 08:50

추석선물로 인기가 좋은 양구 사과(홍로)가 본격적으로 출하가 시작된다.

양구군청 전경.

원본보기 아이콘

강원도 양구에서 생산되는 사과는 이미 농산물시장에서는 최상품으로 대접받은 지 오래된 명품 과일이다.


양구지역에서는 지난 2000년대 초반부터 기후 온난화에 따른 대체작목으로 사과가 재배되기 시작해 전국적으로 고품질을 인정받으며 농가의 주요 소득원으로 자리매김했다.

올해 양구지역에서는 180여 농가가 75㏊에서 홍로 사과를 재배, 1700t을 생산해 100억 원의 소득을 올릴 것으로 예상된다. 품종별로는 홍로 1700t(9월 중순)을 시작으로 시나노골드 등 기타 품종 1000t(10월 상중순), 부사 3800t(10월 말)까지 총 6500t이 생산될 전망이다.


지난해보다 저온 피해로 농가별 수확량은 평년 대비 다소 감소하였으나, 재배면적이 2020년 218ha에서 2024년 347ha로 증가한 효과로 전체 생산량은 전년 5500t에서 6500t으로 1000t 증가하였으며, 소득은 250억원에서 300억원으로 50억원이 늘어날 것으로 예상된다.


양구군은 북위 38도 양구사과 명품화 사업(2016~2018년), 양구사과 향토산업 육성 사업(2017~2021년), 사과 명품과원 조성 사업(2017~현재), 고품질 양구사과 육성(2021~현재), 원예농산물 생력화 및 인프라 확충(2021년~현재) 등의 사업을 추진해 사과를 비롯한 과수의 경쟁력을 높이기 위한 노력을 꾸준히 전개해왔다.

특히 수박, 멜론, 곰취, 아스파라거스와 더불어 사과를 양구군의 5대 전략작목으로 지정해 친환경 농자재 등을 투입하며 특화사업으로 지속적으로 추진해왔다.


이와 같은 노력에 힘입어 양구 사과는 농림축산식품부가 주최하는 '2024년 대한민국 대표 과일 선발대회'에서 부사 사과 농가가 우수상을, 시나노골드 사과 농가가 장려상을 수상하는 등 성과를 내기도 하였다.





양구=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
