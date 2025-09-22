[클릭 e종목]"삼성SDI, 본격적인 실적 개선은 4분기"

KB증권은 22일 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 203,000 전일대비 6,000 등락률 -2.87% 거래량 858,121 전일가 209,000 2025.09.19 15:30 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 4배 레버리지를? 대체거래소 이용자도 가능!투자금 넉넉히 4배까지! 연 4%대 파격금리로 NXT 이용자까지 모두 가능"이차전지, 미국·유럽 시장 리스크 커진다"[클릭 e종목] 전 종목 시세 보기 close 에 대해 올해 3분기 실적이 시장 기대치에 부합할 것으로 내다봤다.

삼성SDI가 3분기에 매출액 3조2900억원, 영업손실 3187억원을 기록할 것으로 추정했다. 지난해 같은 기간보다 매출액은 1% 늘고 영업이익은 적자 전환한 규모다.

이창민 KB증권 연구원은 "영업환경이 크게 바뀌지 않았기 때문에 전반적인 실적은 2분기와 비슷할 것"이며 "계절적 성수기 효과로 전자재료 실적은 전분기 대비 소폭 개선될 것"이라고 설명했다.

이어 "에너지 저장장치(ESS)는 미국 관세 인상 영향으로 수익성 악화가 불가피하다"며 "실적 부진이 지속되고 있는 각형 전기차(EV) 배터리도 미국 SPE 공장 가동 중단으로 전분기 대비 유의미한 반등은 어려울 것"이라고 덧붙였다.

이 연구원은 "본격적인 실적 반등이 예상되는 시점은 올해 4분기"라며 "유럽 고객향 출하 회복으로 각형 EV 배터리 실적 개선을 기대한다"고 분석했다. 아울러 "미국 SPE 공장의 EV 배터리 생산라인을 ESS용으로 전환해 고정비 부담을 완화할 것"이라고 강조했다.





