'협력사 상생' 삼성, 추석 앞두고 물품대금 1兆 조기 지급

삼성이 추석 명절을 앞두고 국내 경기 활성화를 위해 협력사에 물품 대금을 조기 지급하는 한편, 임직원을 대상으로 한 온라인 장터를 운영한다고 21일 밝혔다. 삼성의 주요 계열사들은 2011년부터 물품 대금을 월 3~4회 주기로 지급해 협력사의 원활한 자금 운용을 지원해오고 있다.

삼성전자 직원들이 추석 연휴를 앞두고 온라인 장터에서 상품을 구입하고 있다.

삼성은 추석 연휴 전 1조1900억원 규모의 물품 대금을 협력사에 조기 지급한다. 지난해 추석보다 3200억원 확대하며 협력사 자금 부담 완화 효과를 높였다. 삼성전자, 삼성물산, 삼성바이오로직스, 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성SDS, 삼성바이오에피스, 삼성중공업, 삼성E&A, 삼성웰스토리, 제일기획, 에스원 등 13개 관계사가 참여한다. 대금은 최대 12일 앞당겨 지급할 예정이다.

삼성은 임직원을 대상으로 관계사 자매마을 특산품과 중소기업 스마트공장 생산 제품 등을 판매하는 '추석 맞이 온라인 장터'도 운영한다. 온라인 장터에는 삼성전자, 삼성물산, 삼성바이오로직스, 삼성생명, 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성SDS, 삼성바이오에피스, 삼성화재, 삼성카드, 삼성증권, 삼성중공업, 삼성E&A, 호텔신라, 제일기획, 에스원 등 17개 관계사가 참여하기로 했다.

특히 삼성전자의 '스마트공장 구축 지원'을 받은 중소기업 83곳이 온라인 장터에서 한우세트·과일 등 101종의 상품을 판매한다. 삼성전자는 2015년부터 중소기업 제조 경쟁력을 높이기 위해 스마트공장 구축을 지원하고 있다. 지난해 말까지 3450건의 사업을 진행했다. 온라인 장터에서 판매 중인 사과·배·생선 등은 제품화 과정에서 삼성전자 스마트공장 센터가 자동화·공정 개선 등을 지원한 제품들이다.

전남 여수시에 위치한 식품기업 '쿠키아'에서 삼성전자 스마트공장 담당자(오른쪽)와 쿠키아 직원이 과자 품질 상태를 점검하고 있다.

이 밖에도 삼성은 인공지능(AI)·데이터 기술을 활용해 기존 스마트공장을 지능형 공장으로 고도화하는 '스마트공장 3.0' 사업도 추진하고 있다. 기업들의 경쟁력을 높여 상품 판매 확대까지 돕는 '스마트공장 에코시스템'을 지속적으로 발전시켜 나간다는 계획이다. 생산 혁신을 넘어 삼성 유통 채널과의 연계를 통한 내수 시장 진출, 스마트공장 생산 제품 홍보 등으로 실질적 비즈니스 기회 창출을 지원한다.

이재용 삼성전자 회장은 2020년 사장단 회의에서 "우리 이웃, 우리 사회와 같이 나누고 함께 성장하는 것이 우리의 사명이자 100년 기업에 이르는 길"이라고 강조한 바 있다. 삼성 임직원은 지난해 약 30억원, 올해 설 명절에도 15억원에 가까운 상품을 구입하며 지역 경기 활성화에 힘을 보태고 있다.





