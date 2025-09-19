목포시-위기브, 고향사랑기부제 활성화 '업무협약'

목포시가 고향사랑기부제 답례품 공급업체와 설명회를 개최하고 위기브를 활용한 시장성 제고에 앞장섰다. 목포시 제공
전남 목포시가 고향사랑기부제 활성화를 위해 민간플랫폼 '위기브'와 손을 잡았다. 시는 지난 17일 위기브 개발업체인 사회적기업 ㈜공감만세와 업무협약을 맺고 기부 환경 확산에 나섰다고 19일 밝혔다.
위기브는 행정안전부의 디지털 서비스 개방 정책에 따라 지난해 12월부터 운영되고 있는 민간 기부플랫폼으로, 기부자가 보다 쉽고 편리하게 고향사랑기부제에 참여할 수 있도록 설계됐다.
시는 2023년 제도 시행 이후 생활밀착형 기금사업 발굴과 답례품 품목 확대를 추진해왔다. 이번 협약으로 접근성과 편의성이 강화되고, 민간 플랫폼을 통한 다채로운 홍보 채널도 확보하게 됐다.
시 관계자는 "위기브 도입으로 고향사랑기부제가 새로운 전환기를 맞게 됐다"며 "누구나 쉽고 즐겁게 기부할 수 있는 환경을 조성해 목포의 매력을 널리 알리고 지역 발전의 동력으로 삼겠다"고 말했다.
㈜공감만세 측도 "목포시와 함께 기부자·지자체·답례품 제공업체가 협력할 수 있는 구조를 지원하고, 기부자 만족도를 높여 지역사회에 기여하겠다"고 밝혔다.
한편, 고향사랑기부제는 개인이 주소지 외 지자체에 기부하면 세액공제 혜택과 함께 지역 특산물 등 답례품을 받을 수 있는 제도다. 목포시에 기부를 원할 경우 고향사랑e음, 위기브 누리집, 농협 창구를 통해 가능하다. 시는 위기브와 협력해 온라인 캠페인과 다양한 홍보 활동도 병행할 계획이다.
