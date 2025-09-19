양주시, 열두 달 테마가 있는 도서관 운영…10월 주제는 '오 마이 베이비'

경기 양주시 도서관에서는 시민들에게 적시에 맞는 체계적인 독서를 도와주고자 매월 특별한 테마를 정하여 '열두 달 테마가 있는 도서관'을 운영하고 있다.

열두 달 테마가 있는 도서관 운영. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

10월의 주제는 '오 마이 베이비'로 임산부의 날(매년 10월 10일)을 맞아 가족, 육아와 관련된 주제의 도서들을 선정했다.

이달의 추천도서는 어린아이와 교감하는 시절의 소중함을 일깨워주는 '그럼에도 육아'(일반도서/정지우 지음)와 처음 육아를 시작해 모든 게 서툰 부모라면 모두가 공감할 수 있는 이야기를 그린 '아기가 왔다'(아동도서/이주미 지음)이다.

도서관 관계자는 "양주시 도서관이 추천하는 10월 테마도서를 통해 시민들이 가족의 탄생을 돌아보고 '나 아닌 누군가를 사랑하는 것'의 의미를 생각해보는 시간이 되길 바란다"고 전했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>