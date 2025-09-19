경산시 '2025 경북 스타트업 투자매칭 데이' 성료

스타트업 혁신대상엔 ㈜알오지스틱스, ㈜바이오텍 등 2개 기업 선정

경산시(시장 조현일)는 경북 최대 규모의 '2025 경북 스타트업 투자매칭 데이'를 성공적으로 마치며 창업 혁신 중심지로 입지를 굳혔다.

경상북도가 주최하고 (재)경북창조경제혁신센터가 주관한 이번 행사는 17일과 18일 양일간 영남대학교 천마아트센터에서 개최됐다.

올해로 7회째를 맞이한 '경북 스타트업 투자매칭 데이'는 도내 118개 스타트업과 수도권 및 지역의 창업기획자(AC), 벤처투자회사(VC) 등 투자사 30개 사, 지역 혁신기관 11개가 참여해 역대 최대 규모를 자랑했다는 평가를 받았다.

특히 개최지인 경산시에서 30개 스타트업이 참여하여 혁신적인 기술과 사업 아이템을 선보이고 투자자들의 눈길을 사로잡으며 행사에 활기를 더했다.

행사 기간 동안에는 투자사 및 지역 혁신기관의 상담 부스가 운영되어 스타트업에 실질적인 도움이 되는 상담을 실시함과 더불어 6개 대·중견기업, 7개 금융기관 밋업을 통해 사업 연계 기회를 제공함으로써 지역 스타트업의 성장 동력 확보에 기여했다.

아울러 부대 행사로 IR오디션, 창업IR경진대회 등 각종 IR행사(기업이 투자유치 목적으로 경영 정보와 사업 아이템을 소개·발표하는 행사)가 개최되어 지역 스타트업의 투자 유치 역량을 높이고, 투자자들에게는 유망 스타트업을 발굴하는 기회를 제공했다.

18일 본행사에서는 '경상북도 스타트업 혁신대상'시상과 투자확약 세리머니 등이 진행됐다.

스타트업 혁신대상에는 도내 10개 기업 중 경산에서 ㈜알오지스틱스, ㈜바이오텍 2개 기업이 선정되어 수상의 영예를 안았다.

투자확약 세리머니에는 6개 기업 중 경산 소재 기업 4개(더선한㈜, ㈜에스메드, ㈜브라이트, ㈜아이영)가 참여해 개최지로서의 위상을 드높였다.

조현일 경산시장은 "올해 우리 시에서 개최된 경북 스타트업 투자 매칭데이가 성공적으로 마무리되어 기쁘고, 이번 행사의 개최를 통해 경산이 창업 혁신의 중심지로서 위치를 확고히 하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.





