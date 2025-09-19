화성시, 4개 일반구 출범 위한 '시민추진단' 모집

홍보·아이디어 발굴등 수행

경기도 화성시가 내년 2월 일반구 출범을 앞두고 시민 참여 확대를 위한 '시민추진단'을 모집한다.

시민추진단 모집은 시민이 행정체제 개편의 주체로 참여하면서 성공적인 일반구 출범을 이끌어가기 위한 것이라고 시는 설명했다.

시는 다양한 계층과 세대의 목소리를 반영하기 위해 종교·언론·기업 등 각계 전문가, 성별·연령별·지역별 다양성 등을 고려해 시민추진단을 구성할 예정이다.

추진단에는 화성시민은 물론 화성시를 주 생활권으로 둔 직장인, 학생 등 누구나 참여할 수 있다. 시는 구별로 50명씩 총 200명을 선착순으로 모집한다.

선발된 추진단은 10월 발대식을 시작으로 구 출범까지 ▲분위기 확산을 위한 붐업 활동 ▲시민 의견 수렴 ▲주요 행사 참여 ▲홍보대사 역할 등 홍보·캠페인 활동을 수행한다.

희망자는 ▲홍보 포스터의 QR코드를 통한 온라인 신청 ▲읍면동 현장 접수 ▲전자우편 제출 등을 통해 신청할 수 있다. 추진단에게는 지역사회공헌 포인트와 자원봉사 시간 인정 등의 혜택을 제공한다.

정명근 화성시장은 "추진단은 성공적인 구청 체제 출범을 위한 가교 역할을 할 것"이라며 "관심 있는 시민들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.

한편 화성시 일반구는 생활권에 따라 ▲만세 ▲효행 ▲병점 ▲동탄 등 4개 구로 나뉜다. 각 구청 임시청사는 ▲만세 화성종합경기타운 ▲효행 봉담읍 분천리 임차건물 ▲병점 동부출장소 ▲동탄 동탄출장소 등에 마련된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



