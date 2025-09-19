가평군, '2025년 가평군 匠人’ 선발…10월 20일까지 접수

가평군, 2명 선발 계획

매월 20만원씩 2년간 총 480만원 기술 장려금 지원

경기 가평군은 지역 내 전통기술자 및 숙련기술자 중 우수한 인재를 발굴·선정하기 위해 2025년도 '가평군 장인(匠人)'을 선발한다고 19일 밝혔다.

이번 장인 선발은 기술 장인들의 자긍심을 높이고 전통문화 계승과 산업 발전에 기여할 수 있는 기반을 마련하기 위한 것이다.

장인 신청 자격은 가평군에 주민등록을 두고 해당 업종에서 15년 이상 종사한 자로, 지역 기술 발전이나 사회 기여 실적이 있는 사람이다. 전통 기술을 계승하거나 공정·품질 개선 성과가 있는 경우도 포함되며, 동일 분야 장인이나 대한민국 명장에 선정된 경력이 있는 경우는 제외된다.

선정 분야는 전통기술, 공예, 전기, 기계, 소재개발, 토목, 농업, 디자인, 조리, 제과·제빵 등 35개 분야 92개 직종으로, 건축·음악·무용·공예, 음식제조, 연극 등 다양한 전통·숙련 기술 분야가 포함된다.

최종 선정된 2명에게는 가평군 장인증서가 수여되며, 매월 20만원씩 2년간 총 480만원의 기술 장려금을 지원한다. 또한 기술 전승·보급 활동에도 참여할 수 있도록 군 차원의 지원이 제공된다.

접수 기간은 18일부터 10월 20일까지이며, 가평군청 일자리정책과 및 읍면 행정복지센터로 방문해 접수하면 된다. 제출서류는 신청서, 추천서, 개인정보이용 동의서, 경력증명서, 자격증 사본 등이며, 자세한 사항은 가평군청 누리집 공고문을 통해 확인할 수 있다.





