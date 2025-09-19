양양여성새로일하기센터, 여성 창업 축제 '함께 모이場' 개최

여성 창업 판로 개척·지역 상생 위한 특별한 축제

22일부터 30일까지…체험 클래스 체험단 130명 모집

강원도 양양여성새로일하기센터(이하 양양새일센터)는 오는 10월 18일 양양군가족센터 일원에서 여성 창업 축제 '함께 모이場'을 개최한다고 19일 밝혔다.

함께 모이장 홍보 포스터. 양양군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 양양새일센터의 사후관리사업 일환으로 마련되었으며, 지역 여성 창업자와 지역민이 함께 어울려 체험·판매·소통이 어우러지는 축제의 장이 될 예정이다.

행사에는 양양새일센터 창업지원 프로그램을 통해 발굴·육성된 여성 창업자 10명이 참여한다. 참가자들은 ▲체험 클래스 ▲제품 전시 및 판매 부스를 운영하며, 방문객들은 식품·공예·생활소품 등 다양한 분야의 창업 아이템을 직접 체험하고 구매할 수 있다.

특히 이번 행사는 여성의 창업 역량 강화와 경제활동 참여 확대에 중점을 두고, 이에 따라 구직이나 창업을 희망하는 여성을 대상으로 체험단을 모집한다. 사전 모집을 통해 선정된 130명의 체험단은 1인당 1건의 체험 클래스에 무료로 참여할 수 있다.

체험단 신청은 22일부터 30일까지 가족센터(3층) 방문, 전 또는 네이버 폼을 통해 가능하며, 수요조사와 스탬프 투어 이벤트를 참여하는 경우 다양한 사은품도 받을 수 있다.

양양새일센터는 이번 행사를 통해 2024년 이전한 센터의 새로운 위치를 널리 알리고, 여성 창업자들에게는 소비자와 직접 소통하며 판로를 개척할 수 있는 기회를 제공한다.

아울러 지역민들에게는 다양한 창업 아이템을 체험하고 새일센터의 역할과 기능을 이해할 수 있는 계기가 될 것으로 기대된다.

양양새일센터 관계자는 "이번 축제는 여성 창업자와 지역민이 함께 소통하고 교류하는 장이 될 것"이라며 "앞으로도 지역 여성들의 창업 역량 강화와 일자리 창출을 위해 다양한 프로그램을 운영하겠다"고 밝혔다.





양양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



