서소정 기자 ssj@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스[르포]"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]금융위 "금융사 보안역량 강화 종합 방안 마련할 것"
2025년 09월 19일(금)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅스 직원들 때아닌 집단소송
이번 주말 '태풍 미탁·라가사' 연달아 온다…한반도 영향은
"10월부터 본격 유행 시작"…'치명적'인데 인지도 낮아 걱정이라는 'RSV'
삼성전자·SK하이닉스 뛰었다…'더 훨훨 나는' 소모성 반도체 부품株
"귀신이 곡할 노릇"…3000년 된 파라오 금팔찌 박물관에서 사라졌다
"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '오픈런'…외국인도 '북적'
휠체어 탄 김건희, 구속 후 병원서 첫 포착…전자발찌도 착용
"원하는 이름 나올 때까지 칸쵸 싹쓸이"…때아닌 품절대란에 '매출 3배 폭등'
"우리 엄마보다 젊어보여"…93세 이길여 총장 놀라운 근황
전한길과 '尹 석방' 논의한 찰리 커크?…SNS달군 사진에 AFP "조작"
압색 당한 국힘, "조희대 의혹, 고발·손배" 맞불…민생협의 순연