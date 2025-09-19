2030년까지 제조업 AI 도입률 40%로 확대…AI 팩토리 500개로

정부, AI 팩토리 구축·확산 지원

최대 10조원 보험·2000억 규모 대출 지원

'AI 대전환 릴레이 현장 간담회'

정부가 2030년까지 제조기업의 AI 도입률을 40%로 끌어올리고, AI 팩토리 선도사업 공장을 500개로 확대한다. 이를 위해 최대 10조원 규모 전용 보험상품과 2000억원 규모의 대출을 지원한다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 19일 대전시 유성구 카이스트(KAIST) AI 팩토리 랩(AI Factory Lab)에서 AI 팩토리분야 대표기업, 전문가 및 관계부처와 AI 대전환 릴레이 현장 간담회를 개최했다. AD 원본보기 아이콘

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 19일 대전 카이스트(KAIST) AI 팩토리 랩에서 ‘AI 대전환 릴레이 현장 간담회’를 개최하고, “AI 기반 제조공정 혁신은 생존을 위한 필수 전략”이라며 이런 계획을 밝혔다. 이번 간담회는 지난 12일 ‘AI 로봇·자동차’ 분야에 이어 두 번째로 열렸다.

업계에서는 포스코, LG전자, GS칼텍스, 현대자동차, 구글 클라우드 등이 참석했다. 구 부총리는 “2025년 기준 5% 미만에 불과한 제조기업의 AI 도입률을 2030년까지 40%로 끌어올린다는 목표하에 제조업 전반에 걸쳐 AI 팩토리 구축과 확산을 지원하겠다”고 강조했다.

정부는 AI 팩토리 선도사업 공장을 2024년 26개에서 2030년 500개로 대폭 확대하고, 시중은행과 협력해 AI 팩토리 참여 기업에 최대 10조원 규모 전용 보험상품을 지원한다. 2000억원 규모의 대출 지원에도 나선다.

내년 예산안에서도 관련 지원 규모를 크게 늘렸다. 기획재정부는 “스마트공장 구축·확산 지원 예산을 올해 2361억원에서 2026년 4366억원으로 84.9% 늘렸다”고 밝혔다. 정부는 2026년까지 AI 팩토리 특화모델 및 소프트웨어 플랫폼(400억원), 초정밀 LAM(거대행동모델) 기술(400억원) 등 ‘피지컬 AI’ 기반 핵심기술을 집중적으로 지원하고, 테스트베드 조성과 글로벌 표준 선점에도 나선다. LAM은 LLM(거대언어모델)과달리 물리 세계를 이해하고 구체적인 행동을 수행하는 거대행동모델을 말한다.

이날 간담회에서는 포스코가 제선공정에 AI를 활용해 최적 원료 투입 비율을 산출하고, 자가 점검이 가능한 AI를 통해 생산성을 높이는 등 사례 등을 공유했다. 참석 기업들은 “AI 제조 분야는 아직 세계적으로 강자가 없는 만큼, 한국이 선점할 기회가 있다”며 정부 지원을 요청했다. 정부는 현장 의견을 정책에 반영하는 동시에, AI 인재(10월 1일), AI 선박·드론(10월 1일) 등 분야별 릴레이 간담회를 이어가며 지원책을 구체화할 계획이다. 구 부총리는 “세계 최고 제조 역량에 AI를 결합해 A부터 Z까지 한국 제조업을 탈바꿈시키겠다”고 강조했다.





세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr



