청운대-홍성군 농업기술센터, 농식품 융복합산업 협력

변선진기자

입력2025.09.20 17:16

지역 농식품 산업 경쟁력 강화 추진

청운대학교 RISE사업단은 홍성군 농업기술센터와 농식품 융복합산업 활성화를 위해 협력을 체결했다고 20일 밝혔다.

청운대학교 RISE사업단-홍성군 농업기술센터, 업무협약식. 청운대학교

청운대학교 RISE사업단-홍성군 농업기술센터, 업무협약식. 청운대학교

양 기관은 지역 농산물의 부가가치를 높이고 관련 산업 경쟁력을 강화해 지역경제 상생을 도모할 계획이다.


이번 협약에 따라 양 기관은 ▲지역 농산물을 활용한 공동 연구·개발 ▲상품화 및 유통 기획 ▲가공 창업 교육 및 컨설팅 지원 ▲6차 산업형 농촌 자원 공동 발굴 등을 추진한다.

최승묵 RISE사업단장은 "지역 농산물의 고부가가치화를 촉진하고 농업인의 기술 역량을 강화하는 발판이 될 것"이라며 "긴밀히 협력해 실질적인 성과를 만들겠다"고 말했다.


이번 협약은 청운대가 지난 17일 홍성군, LG헬로비전과 체결한 3자 업무협약을 구체화하는 후속 조치다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
