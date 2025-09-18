본문 바로가기
봉화사랑상품권, 연말까지 '파격 15% 할인'…월 120만원까지 열린다

영남취재본부 권병건기자

입력2025.09.18 19:33

지역 자금 붙잡고, 소상공인 매출 키우는 봉화식 해법

경북 봉화군이 연말까지 지역사랑상품권을 파격 조건으로 특별 판매한다. 할인율은 기존 10%에서 15%로 상향 조정됐으며, 개인당 월 구매 한도는 최대 120만원까지 늘어난다.

경북 봉화군 청사. 권병건 기자

경북 봉화군 청사. 권병건 기자

그동안 봉화사랑상품권은 지류와 카드형을 합산해 월 50만 원까지만 구매할 수 있었다. 하지만 이번 조치로 지류형은 월 50만원, 카드·모바일형은 월 70만원까지 각각 허용돼 1인당 최대 120만원까지 확보할 수 있다.


구입은 지류형은 관내 금융기관 판매대행점에서, 카드·모바일형은 지역 상품권 앱 'chak'을 통해 가능하다. 단, 예산 소진 시 월말에는 판매가 제한될 수 있다.

박현국 봉화군수는 "이번 할인율 상향과 구매 한도 확대는 연말까지 한시적으로 운영되지만, 지역 내 소비 촉진과 자금 역외 유출 방지에 직접적 효과를 낼 것"이라며 "전통시장과 소상공인 매출 증대에도 실질적인 도움이 될 것"이라고 밝혔다.


이번 조치는 군민의 생활 부담을 덜어주는 동시에, 침체한 내수 시장에 활력을 불어넣는 소비 진작책으로 자리매김할 전망이다.




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
