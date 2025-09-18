데뷔 17주년 아이유, '아이유애나'이름으로 2억원 기부

데뷔 17주년 기념일인 18일 자신의 이름과 팬덤명 '유애나'를 합친 '아이유애나' 이름으로 총 2억원을 기부한 아이유. 이담엔터테인먼트 AD 원본보기 아이콘

가수 겸 배우 아이유가 데뷔 17주년 기념일인 18일 자신의 이름과 팬덤명 '유애나'를 합친 '아이유애나' 이름으로 총 2억원을 기부했다고 소속사 이담엔터테인먼트가 밝혔다.

이번 기부금은 난치병 아동, 장애인, 자립 준비 청년, 독거 노인 등 취약 계층 지원에 사용된다. 이를 위해 한국장애인재단, 메이크어위시 코리아, 하트-하트재단, 한국취약노인지원재단에 각 5000만원씩 전달됐다. 아이유는 데뷔 기념일, 생일, 연말연시 등 매해 뜻깊은 날마다 '아이유애나' 이름으로 꾸준히 기부해왔다.

지난 3월에는 경상권 대형 산불 피해 지원과 소방관 처우 개선을 위해 2억원을 기부했고, 어린이날에는 아동·청소년을 위해 1억5000만원을 쾌척했다. 생일인 지난 5월에는 취약 계층 지원에 2억원을 기부했다.

데뷔 17주년 기념일인 18일 자신의 이름과 팬덤명 '유애나'를 합친 '아이유애나' 이름으로 총 2억원을 기부한 아이유의 기부증서. 이담엔터테인먼트 원본보기 아이콘





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>