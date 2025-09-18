본문 바로가기
양주시, 서부권 디지털역량강화센터 본격 운영…디지털 교육 거점 마련

이종구기자

입력2025.09.18 14:20

초등학생 디지털 체험 프로그램 호응
미래 인재 양성 기대

경기 양주시가 최근 서부권 지역 주민들의 디지털 교육 거점 역할을 수행할 '서부권 디지털역량강화센터'가 본격 운영에 들어갔다고 18일 밝혔다.

'서부권 디지털역량강화센터' 본격 운영 안내문. 양주시 제공

'서부권 디지털역량강화센터' 본격 운영 안내문. 양주시 제공

센터 개소와 함께 운영되는 초등학생 대상 디지털 체험 프로그램은 개소 전부터 높은 관심을 받으며 큰 호응을 얻고 있다.


이번 센터 개소는 양주시가 교육발전특구 시범지역으로 선정됨에 따라 미래사회에 필요한 디지털 역량을 조기에 함양하고, 어린이들이 쉽고 재미있게 디지털을 접하며 배울 수 있도록 지원하기 위해 추진됐다.

센터에서는 ▲아두이노를 활용한 스마트 가로등 만들기 ▲로블록스로 배우는 코딩탐험대 등 초등학생 눈높이에 맞춘 창의융합형 프로그램을 운영한다. 또한 성인을 위한 AI 강사 양성과정 등 연령별 맞춤 프로그램도 마련해 남녀노소 누구나 디지털 학습에 참여할 수 있도록 했다.


주말에는 가족이 함께 참여할 수 있는 체험 프로그램을 열어 학부모와 아이가 함께 배우며 소통할 수 있는 기회를 제공한다. 센터 내 다양한 체험 콘텐츠는 어린이들이 직접 디지털 기술을 체험하고 탐구하는 공간으로 운영된다.


미래교육과장은 "서부권 디지털역량강화센터는 아이들이 어릴 때부터 디지털을 친근하게 접하며 창의성을 키워갈 수 있는 배움터가 될 것"이라며 "앞으로도 다양한 맞춤형 프로그램을 확대해 미래 인재 양성과 지역의 디지털 경쟁력 강화를 위해 노력하겠다"고 말했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
