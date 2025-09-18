경기시민사회단체, 18일 성희롱·뇌물수수 경기도의원 징계 촉구

경기시민사회단체연대회의가 성희롱 발언, 뇌물수수 경기도의원들의 즉각적인 징계를 촉구했다.

연대회의는 18일 경기도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 비리 도의원들에 대한 징계를 미루고 있는 도의회 윤리특별위원회의 직무 유기를 강력 규탄했다.

연대회의는 이날 회견문을 통해 "최근 드러난 도의원들의 잇따른 비위 행위에 깊은 분노와 참담함을 표한다"며 "그런데도 윤리특위는 이에 대해 응당한 조처를 하지 않고 직무 유기를 하고 있다"고 주장했다.

이어 "먼저 양우식(국민의힘·비례) 의원은 사무처 직원에게 중대한 수준의 성적 폭언을 통해 극히 저속하고 노골적인 발언을 서슴지 않았다"며 "이는 지방의회 의원으로서 요구되는 공직자 품위유지 의무를 정면으로 파기한 행위인데도 윤리특위는 아무런 조처를 하지 않고 있다"고 비판했다.

경기시민사회단체연대회의가 18일 경기도의회 브리핑룸에서 도의회 윤리특별위원회의 직무태만 등을 규탄하는 기자회견을 하고 있다. 경기시민사회단체연대회의 제공 AD 원본보기 아이콘

또 "최근 다수의 도의원이 지능형교통체계(ITS) 구축사업과 관련해 특정 업체로부터 뇌물을 수수한 혐의로 수사받고 있다"며 "이는 전형적인 부패 범죄인데도 특위는 '무죄 추정의 원칙'을 운운하며 징계할 수 없다는 것은 명백한 직무 유기"라고 덧붙였다.

연대회의는 이에 따라 ▲양 의원에 대한 즉각적이고 강력한 징계 ▲뇌물 수수 도의원에 대한 최고 수위의 징계 ▲도의회의 도민 신뢰 회복을 위한 윤리특위 제도 개선 등을 요구했다.

연대회의는 다산인권센터 등 경기지역 15개 시민단체 등이 활동하는 모임이다.

한편 전국공무원노동조합 경기도청지부도 이날 기자회견에 합세해 성명을 내고 "양우식 의원은 검찰에 기소 의견으로 송치됐지만 사과 한마디 없이, 아무 일도 없었다는 듯 의정 활동을 이어가고 있다"며 "윤리특위는 더 이상 시간 끌지 말고 징계 절차를 이행해야 한다"고 요구했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>