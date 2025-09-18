특검, ‘김건희 종묘 차담회 의혹’ 유경옥 전 행정관 소환

김건희 특검, 18일 10시 참고인 신분 소환

'종묘 차담회' 의혹을 수사하는 특별검사팀이 유경옥 전 대통령실 행정관을 18일 참고인 신분으로 소환했다.

김건희 특검팀(특별검사 민중기)은 이날 오전 10시부터 유 전 행정관을 불러 조사를 진행하는 것으로 파악됐다. 유 전 행정관은 이른바 '문고리 3인방' 중 한 명으로 지근거리에서 김 여사를 수행한 인물로 지목된 바 있다.

종묘 관리소장과 공무원들을 대상으로 이미 조사를 끝낸 특검은 이날 유 전 행정관을 상대로 해당 의혹을 집중적으로 추궁할 것으로 보인다.

김 여사는 지난해 9월 종묘 망묘루에서 외부인과 차담회를 했다는 의혹을 받고 있다. 국가 주요 사적을 개인 목적으로 이용했다는 비난이 불거지자 이재필 궁능유적본부장은 국회에 출석해 "사적 사용이 맞다"고 말하기도 했다.

특검은 사인이 대통령실의 자원을 이용해 사익을 위해 국가 시스템을 문란하게 했다고 의심하고 있다.





