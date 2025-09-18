본문 바로가기
논산시, 국가유산 활용사업 7건 선정…사업비 11억8천만 원 확보

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.09.18 10:07

강경 국가유산 야행·고택·전통산사 등 다채로운 체험 관광 강화

올해 강경 국가유산 야행 모습/논산시청

올해 강경 국가유산 야행 모습/논산시청

충남 논산시가 국가유산을 활용한 체류형 관광도시 도약의 발판을 마련했다.


시는 국가유산청이 주관하는 2026년 우리고장 국가유산 활용사업에서 5개 분야 7개 사업에 선정돼 총 11억 8200만 원(국비 4억 7300만 원 포함)의 사업비를 확보했다고 18일 밝혔다.

국가유산 활용 사업은 ▲생생 국가유산 사업(강경 국가등록문화유산·8년 연속) ▲고택·종갓집 활용 사업(연산 고정리·7년 연속) ▲전통산사 활용 사업(쌍계사·10년, 개태사·2년 연속) ▲향교·서원 활용 사업(연산향교·7년, 노강서원·2년 연속) ▲강경 국가유산 야행 등이다.


특히 강경 국가유산 야행은 '2025 대한민국 축제 콘텐츠 대상 특별상'을 수상하며 논산을 대표하는 야간 관광 콘텐츠로 자리 잡았다.


시는 백제부터 근대까지 이어지는 풍부한 국가유산을 기반으로 관광객이 강경포구 역사와 600년 고택 문화, 전통산사와 향교·서원의 가치를 직접 체험할 수 있도록 체류형 관광자원 개발을 추진하고 있다.

백성현 시장은 "다수의 국가유산이 수년간 연속으로 선정된 것은 논산 국가유산의 가치와 가능성을 대외적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 국가유산을 생활 속 문화자산으로 정착시켜 지역 발전의 원동력으로 삼겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
