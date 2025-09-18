연합뉴스
[속보] 내란 특검, 정진석 前 대통령 비서실장 첫 소환
구채은 기자 faktum@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] 내란 특검, 정진석 前 대통령 비서실장 첫 소환
2025년 09월 18일(목)
연합뉴스
[속보] 내란 특검, 정진석 前 대통령 비서실장 첫 소환
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들
"서울만 생각하면 눈물 줄줄"…한 번 다녀오면 걸린다는 中 MZ들 유행병
남친이 준 '초콜릿' 먹었을 뿐인데…눈뜨고 보니 1500만원 사라져
"치킨 튀겨 年30억 벌어요"…BBQ 전국매출 1위 점주의 비결
LG전자, 희망퇴직 실시‥2분기에 TV 임원 3분의 1 줄었다
강동원·송가인·김완선까지…1인 기획사 미등록 파문 확산
고민정, 오세훈 한강버스에 "2시간이면 제주 다녀오겠다"
4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝
'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개
"욕하면서 닮아가나" 다낭 공항 민폐 한국인들…테이블 위 맨발 '척'