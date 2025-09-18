본문 바로가기
영월군 덕포지구, 산림청 '2026년 기후대응도시숲' 최종 선정

이종구기자

입력2025.09.18 09:31

국비 10억 포함 총 20억 투입
덕포리 신 시가지 조성에 힘 보태

강원도 영월군 덕포지구가 산림청 공모사업 '2026년 기후대응도시숲' 대상지로 최종 선정돼 국비 10억원(총사업비 20억원)을 확보했다.

'2026년 기후대응도시숲' 조감도. 영월군 제공

'2026년 기후대응도시숲' 조감도. 영월군 제공

이번 선정은 도시열섬·폭염 완화, 탄소 흡수, 미세먼지 저감 등 기후위기 대응을 위한 도시숲 확대 정책의 일환이다.


덕포지구 기후대응도시숲은 군민 생활환경 개선, 경관 형성, 휴식 공간 제공 등 도시숲의 다양한 기능 중 도시열섬 완화에 중점을 두고 2026년부터 약 2년간 조성된다.

조성 용지는 영월읍 덕포리 868-2번지 일원으로, 덕포지구 도시개발사업(공동주택), 동강영월 더 웰타운(지역활력타운), 공공기관 이전(영월경찰서·강원남부권 종합의료원), 드론 테스트베드 등 인접한 각종 사업부지들과 연계로 덕포리 일대 주거환경 조성과 정주여건 개선이 한층 탄력을 받을 전망이다.


최명서 영월군수는 "도시숲 조성이 덕포리 일원의 개발사업들과 맞물려 신시가지 조성에 힘을 보태고, 군민들이 쾌적한 생활환경을 누릴 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.




영월=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

