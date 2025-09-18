[날씨]전국 흐리고 가끔 비…낮 최고기온 29도

미세먼지 농도 '좋음'

목요일인 18일 전국이 대체로 흐리고 가끔 비가 내리겠다.

기상청에 따르면 예상 강수량은 경기 남부·강원 영동·경북 북부 동해안에서 5∼20㎜, 강원 영서·대전·세종·충남·충북에서 5㎜ 안팎, 광주·전남·전북에서 5∼10㎜, 부산·울산·경남·대구·경북(경북 북부 동해안 제외)에서 5∼10㎜다.

낮 최고기온은 22∼29도로 예보됐다.현재 기온은 오전 5시 기준 서울 19.9도, 인천 19.5도, 수원 19.7도, 춘천 18.5도, 강릉 18.9도, 청주 21.7도, 대전 20.4도, 전주 21.5도, 광주 21.9도, 제주 24.9도, 대구 23.3도, 부산 23.4도, 울산 21.2도, 창원 22.9도 등이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 모든 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠다. 해안선으로부터 약 200㎞ 내 먼바다의 파고는 동해·남해 0.5∼3.5m, 서해 1.0∼2.5m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



