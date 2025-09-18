본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[날씨]전국 흐리고 가끔 비…낮 최고기온 29도

임춘한기자

입력2025.09.18 07:35

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

미세먼지 농도 '좋음'

목요일인 18일 전국이 대체로 흐리고 가끔 비가 내리겠다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

기상청에 따르면 예상 강수량은 경기 남부·강원 영동·경북 북부 동해안에서 5∼20㎜, 강원 영서·대전·세종·충남·충북에서 5㎜ 안팎, 광주·전남·전북에서 5∼10㎜, 부산·울산·경남·대구·경북(경북 북부 동해안 제외)에서 5∼10㎜다.

낮 최고기온은 22∼29도로 예보됐다.현재 기온은 오전 5시 기준 서울 19.9도, 인천 19.5도, 수원 19.7도, 춘천 18.5도, 강릉 18.9도, 청주 21.7도, 대전 20.4도, 전주 21.5도, 광주 21.9도, 제주 24.9도, 대구 23.3도, 부산 23.4도, 울산 21.2도, 창원 22.9도 등이다.



미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 모든 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.


바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠다. 해안선으로부터 약 200㎞ 내 먼바다의 파고는 동해·남해 0.5∼3.5m, 서해 1.0∼2.5m다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들 "고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

"고향 갈 수 있을까"…먹통된 추석 기차표 예매에 답답

대만 유튜버 폭행범 "한국인 맞다"…경찰 7시간 뒤 번복

"요거요거 맛있네" 3900원 가성비 디저트 품절대란

"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰

성공보다 실패가 많았던 남자…"과자로 감동과 기쁨"

金 너무 올라 부담스럽다면…대체 투자처로 주목받는 '은'

새로운 이슈 보기