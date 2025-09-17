교육부, '허위학생·초과모집' 등 입시비리 5건 적발

김문수 "교육 공정성 훼손…엄정 조치해야"

김문수 더불어민주당 의원. AD 원본보기 아이콘

교육부가 입시비리신고센터를 통해 5건의 비리를 적발한 것으로 확인됐다. 정원을 초과해 선발하거나, 허위 학생 합격, 입학서류 조작 등 교육 공정성을 심각하게 훼손하는 행위가 드러났다.

17일 더불어민주당 김문수 의원(전남 순천·광양·곡성·구례갑)실이 교육부로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면 지난 2023년 11월 개소한 입시비리신고센터에는 지난 15일까지 총 243건의 신고가 접수됐다. 이 가운데 231건은 종결됐고, 12건은 현재 조사 중이다. 실제 징계·기관경고·수사의뢰 등 처분으로 이어진 건수는 5건이었다.

적발된 사례를 보면 대전 소재 한 대학은 2023학년도 전형 과정에서 임의로 모집인원을 변경해 정원을 초과해 선발했다. 전남지역 한 대학은 지난 2020~2023년 특정학과 미달을 이유로 지원자를 다른 학과에 입학시킨 뒤 전과 처리했고, 편입학 과정에서는 교직원이 지원 학과를 무단으로 수정해 수백명을 전과시키는 등 조직적 비리가 확인됐다.

또 전북 소재 대학에서는 2024학년도 추가 모집에서 교직원이 허위학생 입학원서를 대리 작성하고, 성적 사정없이 합격 처리한 뒤, 장학금까지 지급한 사실이 드러났다. 이후 적발을 피하기 위해 성적 사정 회의록을 허위로 작성한 정황도 나왔다.

강원도 한 대학은 편입학 전형에서 서류 마감 후 심의 없이 성적 산정 방식을 변경했고, 경북의 한 대학은 실기고사 운영 과정에서 평가위원을 최소 인원만 배정하는 등 관리 부실이 드러났다.

교육부는 해당 대학 관계자들에게 중징계와 경징계, 경고 등을 내렸으며, 일부 사안은 수사 의뢰로 이어졌다.

김 의원은 "이번 적발 사례들은 입시 과정의 공정성을 심각하게 훼손한 행위로, 일부 대학의 비리가 입시제도에 대한 전반적인 신뢰도를 추락시키고 있다"며 "엄중한 처분을 통해 다시는 이같은 일이 반복되지 않도록 해야 한다"고 강조했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>