이동환 고양시장, 내년 본예산 점검…내실 있는 예산편성 당부

이동환 고양특례시장은 17일 백석별관에서 간부회의를 개최해 본예산 편성 방향을 보고받고 내실 있는 예산편성을 당부했다.

이 시장은 먼저 "영국 런던 킹스크로스의 도시혁신 현장을 둘러보며 원도심과 일산신도시 등 노후된 도시 인프라 활성화 방안을 모색하고 왔다"며 지난 국외 출장 소회를 밝혔다.

또한 "독일 드레스덴에서는 글로벌 기업 최고경영진과 드레스덴 시장을 만나 고양경제자유구역과 일산테크노밸리 투자 가능성과 미래 협력을 심도 있게 논의했다"며 "특히 꽃 축제를 계획하고 있는 드레스덴시 딕 힐베르트시장이 고양국제꽃박람회 방문을 희망하는 만큼 양 도시 간 문화·산업 교류가 확대되도록 지속적인 협력 네트워크를 구축해달라"고 말했다.

이어 2026년 본예산 편성 방향을 보고 받은 이 시장은 "내년에는 대내외로 어려운 경제 상황인 만큼 세원 확보에 어려움이 있을 것으로 예상된다"며 "어려울수록 허리띠를 졸라매는 노력이 필요할 것"이라고 강조했다.

이 시장은 또 "중앙부처와 경기도 공모사업에 적극 참여하고 지역 국회의원·도의원과의 협의를 통한 국·도비 확보 방안도 적극 검토해달라"고 말하며 내실 있는 본예산 편성을 거듭 강조했다.

이어 오는 24일부터 열리는 제10차 세계지방정부연합 아시아태평양지부(UCLG ASPAC) 고양총회 준비 상황을 보고 받은 이 시장은 "이번 총회는 고양시가 국제도시로서의 위상을 높이고 글로벌 네트워크를 확장할 수 있는 기회"라며 "아시아·태평양 지방정부 간 협력을 선도하는 거점도시로 자리매김할 수 있도록 홍보, 안전, 교통, 연계 행사 등 빈틈없이 준비해달라"고 주문했다.

아울러 이 시장은 최근 연이은 아동 유괴 사건에 대해 "CCTV 사각지대 점검, 경찰·교육청과의 협력 강화, 자율방범대 합동 순찰 등 아동 안전을 위한 조치가 필요하다"며 "부모가 안심하고 아이를 키울 수 있는 안전한 도시를 만들어 달라"고 말했다.

마지막으로 이 시장은 "추석 연휴 기간 안전사고와 행정 공백이 발생하지 않도록 다중이용시설 안전 점검, 묘지·공원 시설 점검, 쓰레기 관리 등 생활밀착형 사안들을 점검하고, 취약계층 돌봄 공백이 생기지 않도록 응급진료체계와 위생 점검도 꼼꼼히 챙겨달라"고 주문했다.

한편, 이날 간부회의에서는 △2025 청정대기 국제포럼 환경개선부담금 징수율 우수기관 '도지사표창' △2025년 재난대응 안전한국훈련 평가 '3년 연속 우수기관'선정 등 수상 및 성과에 대한 부서 격려도 이어졌다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



